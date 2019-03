Denuncian que Ryanair niega el embarque a una adolescente italiana enferma de cáncer por llegar “minutos tarde”

Una joven de solo 16 años no pudo acceder a su vuelo de Ryanair que partía desde el aeropuerto Marconi de Bolonia debido a llegar “unos minutos tarde” para recibir asistencia después de que esta la necesitara al haber recibido un tratamiento contra el cáncer que padece. “Intentamos explicar nuestras dificultades en el mostrador, pero no nos hicieron caso”, indicó el tío de la joven, muy enfadado con la situación vivida.

Todo ocurrió el pasado 18 de marzo aún de madrugada. La joven y su tío se disponía a regresar a Cerdeña tras acabar con su tercera sesión de quimioterapia cuando empleados de Ryanair le impidieron acceder al avión pese a tener el check-in realizado vía internet. “Hicimos cola en un mostrador, que resultó ser el de ventas, y una empleada nos respondió que no podían hacer nada y que el siguiente vuelo salía el miércoles, dos días después”, reconoce el tío, que incluso desvela que llegaron a “suplicar” para poder entrar en el avión: “Mi mujer lloró ante ellos, pero no le hicieron ningún caso”.

En declaraciones al diario la Nuova Sardegna, el hombre relata que, pese a no tener asistencia, trataron de llegar al avión, pero llegaron justo en el momento que acababan de cerrar las puertas. “Al parecer, el único error que cometimos fue no llegar al aeropuerto una hora antes, que según parece es lo que hay que hacer cuando está prevista la asistencia al pasajero”, dijo, reiterando que no entiende que, al haber descartado esa opción para llegar a la aeronave, Ryanair no les permitiera el embarque.

La noticia ha desatado la indignación en Italia, sobre todo por la relevancia que ha tenido en los diferentes medios, en los que se ha pedido que algún portavoz de la compañía se pronunciara al respecto. Por su parte, la familia logró regresar a Cerdeña, aunque para ello utilizó los servicios de otra compañía aérea.