Ecarri: “Nosotros hacemos votos para que no haya una confrontación armada en Venezuela”

Antonio Ecarri (Valencia, Venezuela, 1947) fue designado por la Asamblea Nacional embajador de Venezuela en España el pasado mes de febrero. Una figura diplomática que no ha sido reconocida como tal en España, sino como representante del presidente en funciones, Juan Guaidó. Ecarri, jubilado como profesor de Derecho Laboral en Venezuela, forma parte de la dirección del partido Acción Democrática, que preside Henry Ramos Allup. De momento tiene centrada su labor en Madrid, abordando diversas problemáticas urgentes que sufren los venezolanos en España, y asegura que el primer viaje que realizará dentro del país será a Canarias.

– ¿Qué estatus tiene en España?

“El secretario de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica y el Caribe, Juan Pablo de Laiglesia, se reunió con nosotros y nos indicó que hubo un acuerdo de la Unión Europea para calificarnos como representantes personales del presidente Guaidó. Nos explicaron que nos dan esta calificación porque aún tienen muchos intereses en Venezuela y pese a que entienden que nosotros somos los representantes del Gobierno de derecho, existe aún un Gobierno de hecho, que tiene secuestrada las instituciones, como por ejemplo el Banco Central de Venezuela, donde tienen que enviar las remesas para el cambio de divisas para que lleguen a las pensionados y jubilados españoles en Venezuela. Nosotros tenemos una calificación distinta porque la Asamblea Nacional de Venezuela nos designó como embajadores. La calificación aquí es otra y comprendemos las razones que nos da el Gobierno de España, a quien tenemos que agradecer el hecho de que no reconozca al régimen usurpador de Maduro y sí lo haga con el Gobierno legítimo de Guaidó” .

– ¿Eso no es una contradicción?

“España reconoce a Guaidó como presidente interino pero no a su representante en el país.

“Nosotros respetamos la decisión del Estado receptor. No tenemos potestad para discutir ni debatir la calificación que nos otorguen”.

– ¿Se ha entrevistado con el ministro de Exteriores Borrell?

“No, nos han dicho que su agenda es muy comprometida porque además hay una campaña electoral. Pero nos recibió un alto cargo de la Cancillería, el secretario de Estado para Iberoamérica, con quien hemos tenido una relación cordial y hemos mantenido conversaciones todos estos días para resolver problemas de los venezolanos, especialmente con la identificación”.

– ¿Qué ocurre?

“El Gobierno usurpador mantiene cerrada la renovación de pasaportes y se han venido venciendo, creando una situación de ilegalidad a nuestros compatriotas en España. Pero lo vamos a resolver. La Asamblea Nacional ha producido dos decretos, que acaba de ratificar, prorrogando los pasaportes por el lapsus de cinco años años y le vamos a pedir a todos los gobiernos que han reconocido a Guaidó que reconozcan esta prórroga que ha otorgado la única institución legítima en Venezuela, para que pueda ser aquí validada esta prórroga y se puedan hacer los trámites legales correspondientes”.

– ¿Hay avances con la vía del asilo político, que fue rechazada para miles de ciudadanos de Venezuela?

“Sí, por la vía del asilo han sido aceptado muy pocos casos y hay miles de solicitudes que no han sido concedidas. Por eso estamos buscando fórmulas alternas que permitan a los venezolanos legalizar su situación en España. Aquí están empadronados cerca de 300.000 venezolanos, pero es mucha más gente. Lamentablemente por esta diáspora ha venido mucha gente a España. Venezuela nunca fue un país de emigrantes, sino de inmigrantes. Tantos canarios que emigraron a Venezuela. El cariño y la relación es muy especial. Esperamos que la primera visita que haremos fuera de Madrid será a la Islas Canarias por la presencia de venezolanos y la relación histórica entre nuestros pueblos. Hasta el padre del fundador de la democracia venezolana, Romulo Bethencourt, era de las Islas Canarias. Tenemos una vieja relación muy estrecha”.

– ¿Qué cifra de venezolanos estima que pueden estar viviendo en las Islas?

“Empadronados hay más de 50.000, pero creemos que son muchos más y debe triplicar esta cifra”.

– ¿Qué debe pasar para que se celebren elecciones libres en Venezuela, como demanda el presidente en funciones?

“Lo que es necesario es que Maduro termine saliendo del país. Hemos tenido noticias de que hay conversaciones al más alto nivel buscando vías de salida para algunos personeros del Gobierno. Nosotros hemos dicho que con tal de que se vayan del poder, cualquier cosa es aceptable. Pero lo que no podemos aceptar es la impunidad de aquellos que han cometido delitos de lesa humanidad. Para ello tenemos acreditados a unos abogados en la Corte Penal Internacional para que hagan seguimiento a esos casos porque no pueden quedar impunes los crímenes que se han cometido contra los venezolanos”

– .¿A quién salpica esos crímenes?

“Hay mucha gente enviciada en esos casos y también en la corrupción. En este sentido estamos estudiando con bufetes de abogados, capitales del Estado venezolano que sabemos que están en cuentas bancarias del sector financiero español , sobre los que tenemos que ejercer acciones para preservar esos recursos, no vayan a parar en la corrupción y paraísos fiscales, como sabemos que han ido a parar muchos otros recursos venezolanos”.

– ¿El ejército es clave para que se produzca el cambio en Venezuela?

“Siempre lo será. Puede que no lo sea porque si logramos que haya elecciones, a las que el Gobierno usurpador se cierra a cal y canto porque sabe que va a salir derrotado aplastantemente. En ese caso hemos promulgado una ley de amnistía para aquellos militares que tomen la decisión de recuperar el estado de derecho y poner orden constitucional en la situación venezolana y logren el cese de la usurpación”.

– Cuando se habla del cambio, se deja abierta la ventana a una posible intervención militar. ¿Cree que sucederá?

“Nosotros hacemos votos para que no haya ninguna confrontación armada, porque significa más sangre, más sudor y más lágrimas para nuestro pueblo que ya está hastiado de tanta muerte a manos del hampa, de la indolencia de este régimen usurpador. Espero que esta gente no sea tan torpe que acabe cerrando todos los caminos democráticos, porque de ser así esto va a estallar por cualquier parte. Cuando una olla a presión está a todo lo que da, explota de alguna manera. Por las buenas o las malas. Una minoría insignificante no tiene el derecho de llevar al precipicio a 30 millones de venezolanos”.

– ¿La vía del diálogo la dan por muerta?

“Eso se agotó en la República Dominicana. Ni siquiera el grupo de contacto está planteando diálogo, lo que se plantea es negociación para que salgan del poder y se convoquen elecciones libres. Para eso estamos dispuestos a cualquier negociación que signifique el cese de la usurpación y el comienzo de un gobierno de transición, que convoque elecciones generales, con un nuevo consejo electoral nacional que sea confiable para todos”.

– Ustedes han sido muy críticos con Zapatero.

“El problema de Zapatero es el mismo que sufrieron otros con esta gente que no tiene ningún propósito de diálogo que no sea sino tratar de ganar algo más de tiempo para mantenerse usufructuando el poder. Por eso fracasaron no solo Zapartero, sino el propio Vaticano, que fue engañado por el régimen. Son una gente que está dando los últimos zarpazos. Es lo que hace una fiera cuando está arrinconada, reacciona irracionalmente”.

– Así son más peligrosas.

“Son peligrosas, pero están en su último momento”

– ¿Qué queda para que concluya esta etapa?

“El ejercito va a dar un giro en cualquier momento porque más del 80% de la Fuerzas Armadas está sufriendo los mismos problemas que el pueblo venezolano: desabastecimiento de alimentos, alto costo de la vida, no tener medicinas. Ellos no viven en una isla paradisíaca. Pero hay una minoría de los altos mandos que están imbuidos en corrupción y agarrados a los negocios importantes del país como el petróleo y la minería que son los que no han querido abandonar el poder. Pero hasta esa cúpula está pensando cómo hacer para gastar los reales que han robado. Cada día se estrecha el cerco del sector financiero mundial frente a las cuentas procedentes del lavado de dinero. Por eso pensamos que es una manera de salir de esta crisis”.

– El último capítulo de esta crisis ha sido el gran apagón. ¿Qué simboliza esta quiebra energética de todo un país?

“Es una vergüenza mundial porque delata lo que ha ocurrido en Venezuela. Los diez primeros años del Gobierno de Chávez no invirtieron un dólar en el mantenimiento de las plantas eléctricas y después de diez años destinaron 40.000 millones de dólares que no se sabe dónde fueron a parar porque no está funcionando ninguna planta eléctrica que compraron. En Venezuela todavía medio existe el sistema eléctrico porque fue construido durante cuarenta años de la democracia, con la hidroeléctrica más importante de América Latina, la del Guri, que ha venido a menos por la falta de mantenimiento de sus turbinas. Y el resto de mantenimiento del sistema eléctrico, para el caso de que fallaran las hidroeléctricas, se acabó también.

Por donde se mire, todo lo que han hecho ha sido una especie de Rey Midas al revés. Han convertido a Venezuela en un erial. Acabaron con la industria, el comercio, la agricultura. Esto se cuenta y no se puede crear. Es una monstruosidad lo que han hecho con Venezuela”.