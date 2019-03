Vencer o entrar en crisis. El Iberostar Tenerife recibe al Delteco GBC (19.30 horas), colista de la Liga Endesa, con la obligación de ganar después de cuatro tropiezos consecutivos. Vuelve Javier Beirán en las filas aurinegras tras la lesión muscular que le apartó de la competición y regresa a La Laguna el montenegrino Blagota Sekulic, ídolo de antaño de la afición lagunera, ahora en las filas del cuadro guipuzcoano.

El duelo ante el último clasificado de la competición llega en el peor momento del curso para los aurinegros… y en el mejor de los vascos. El Iberostar Tenerife no termina de recobrar el pulso después de la exigencia a la que se ha visto sometido con tres competiciones y una plaga de lesiones. Su clasificación para los cuartos de final de la Basketball Champions League tras remontarle los 12 puntos al Promitheas Patras fue luz en medio de una racha de oscuridad.

El rival viene agrandado. Sumó su triunfo más holgado de la historia en la competición ACB (100-65 ante el Breogán), anda jugando bien y ha recuperado a su principal activo, el georgiano Beqa Burjanadze, que llega después de sumar 37 de valoración en el pleito ante los gallegos.

“Este no es ningún partido trampa”, dijo Txus Vidorreta sobre el compromiso de esta tarde ante un rival que obligará a los laguneros a “salir a tope”. Además del resultado, la principal preocupación del técnico vasco es poder recuperar a sus jugadores lesionados. “San Miguel no estuvo ni al 50 por ciento en Vitoria y la rodilla de Richotti no está cien por cien recuperada”, explicaba un Vidorreta que sí podrá contar con el concurso de Javier Beirán que ocupa la vacante de Nico Brussino.

Para Vidorreta y para el entorno aurinegro el balance del curso no puede ser negativo. “Somos el único equipo de la clase media que sigue vivo en todas las competiciones”, explicó el entrenador vasco que recordó los problemas físicos que ha padecido su plantilla además de la marcha de un McFadden que “abandonó el barco justo antes de la Copa”.

Sobre su rival, Vidorreta explicó que “está jugando sus últimos match balls y lo están haciendo bien. Compitieron bien contra Breogán, Gran Canaria, Unicaja o Valencia y los refuerzos le han dado un salto de calidad” que no se ve reflejado en los cinco triunfos que acumulan en el global de la temporada. Vidorreta, además, pidió una mejor versión de Sebas Saiz y Petit Niang “para tener frescura cuando el equipo la necesite”.