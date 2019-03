El PSOE valora llevar al juzgado los últimos vertidos en la zona de La Hondura

“Estamos estudiando llevar los últimos vertidos en la zona de La Hondura a la Fiscalía, aunque es un caso que ya está en la Justicia desde hace años y no a instancias del alcalde precisamente”. Así se expresó ayer la diputada y candidata socialista a la Alcaldía de Santa Cruz, Patricia Hernández, sobre los vertidos que se produjeron en septiembre y noviembre de 2018 en la costa chicharrera. Hernández, que recordó que los análisis del agua de los vertidos no están en la Consejería de Medio Ambiente, “por mucho que diga el señor Arteaga”, apuntó que el cúmulo de despropósitos del Ayuntamiento de Santa Cruz en torno al “punto ilegal de vertido” de La Hondura obliga al PSOE a valorar judicializar estos dos vertidos.

Hernández acusó al edil de Servicios Públicos, Dámaso Arteaga, de mentir en todo este proceso. “En septiembre de 2018 se produce un vertido ante el que el Ayuntamiento solo reacciona cuando se hace público, y cuando lo hace dice que es un vertido legal, que era de agua de riego, cuando la realidad es que ni el punto era legal, ni se trataba de agua inocua, porque los técnicos de Balten reconocieron que ellos no aceptaron el agua al tener el doble de sólidos de lo permitido”, detalló la diputada.

Mentiras

Según Hernández, “como las mentiras han sido reiteradas por Arteaga, “es él quien miente otra vez mientras Bermúdez está callado”, resumió la candidata. Para la socialista, otra muestra de que Dámaso Arteaga actúa “como el abogado de Emmasa-Sacyr”, defendiendo sus intereses y no los de Santa Cruz, es el anuncio de una multa que “primero fue un mero apercibimiento y que ahora se ha convertido en proceso sancionador de 10.000 euros, pero allí no ha pasado nada”. Con respecto a los análisis, la también diputada es clara: “O miente Arteaga o miente la consejera, Nieves Lady Barreto, de su mismo partido, que dice que hasta en dos ocasiones les han requerido los análisis”. Para Hernández, “la responsabilidad en este asunto es tan evidente” que pide al alcalde “el cese del señor Arteaga”.

El actual portavoz del PSOE en Santa Cruz, José Ángel Martín, apuntó por su parte que el punto de vertido de La Hondura no cumple con ninguno de los condicionantes impuestos por la Unión Europea para poder hacer vertidos al mar, así que “no es cierto que no haya afectación al medio”. En línea con su candidata, Martín invitó a CC a que no lleve en sus listas “a alguien que hace daño al medio ambiente”. El portavoz del PSOE recordó que Arteaga ha sido “incapaz” de hacer que Emmasa pague alguna de las cinco multas impuestas.