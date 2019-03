El reto viral mundial en favor del medio ambiente que tiene su germen en La Palma

No hay duda de que Vicente Zapata, el profesor universitario que junto a su hijo Manu y a su mujer pusieron en marcha hace cinco años la inicaitiva de apadrinar senderos en La Palma, es uno de los principales precursores, a nivel mundial, del desafío en redes sociales que ha ganado millones de adeptos para limpiar zonas naturales o urbanas, compartiendo fotos y videos a través de internet, que está permitiendo una conciencia colectiva global para proteger el medio ambiente.

El primero de los videos de Vicente Zapata junto a su hijo y su mujer, durante el verano de 2014, fue grabado en el Refugio de El Pilar, en las cumbres de la Isla Bonita, tras realizar el sendero desde la conocida como Pared Vieja, un recorrido en el que se indignaron al encontrar, en medio del monte, un colchón. Tras el enfado inicial llegó la reacción constructiva: un video en el que esta pequeña pero formidable familia iniciaba un recorrrido que continuan con la recogida de miles y miles de kilos de basura, algunos de ellos en el sendero que tienen apadrinado en el municipio palmero del que proviene Vicente, Mazo. Allí tienen su sendero, el conocido como Camino Viejo de Tigalate, en el camino real GR-130.

La carta del pequeño Manu al presidente del Cabildo, pidiendo una implicación de la adminsitración a la hora de liderar una iniciativa para promover y dinamizar la conciencia colectiva de los palmeros en la recogida de basura y el cuidado de los senderos, ha sido una de las anécdotas de sendero de acciones personales, a las que han sumado colegios de Villa de Mazo y al propio ayuntamiento de esa localidad. Manu y su familia, cinco años atrás, se convirtieron en los impulsores de la iniciativa que busca la protección y el mantenimiento de los senderos de La Palma, y que cada verano vuelven a La Palma vuelven a la Isla Bonita para limpiar un amplio tramo del Camino de la Costa GR 130. El profesor de Geografía y Turismo de la Universidad de La Laguna, Vicente Zapata, no oculta su satisfacción por ser uno de los precursores de esta iniciativa viral en redes, a la que de forma paralela o con posterioridad se han sumado personas en todo el mundo compartiendo fotos tras recoger basura y limpiar entornos naturales en Imstagram, Facebook y Twiter, no oculta que en el caso de La Palma “la respuesta ha sido débil”. No se refiere solo a la sociedad palmera de forma colectiva, con excepciones, sino a las instituciones, de las que espera una mayor implicación para liderar una concienciación a nivel insular, con proyectos poco costosos pero muy rentables desde el punto de vista medioambiental. Algunos de los videos de Zapata y su familia lograron más de 10.000 reproducciones en apenas unos días.