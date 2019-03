“Estamos hartos de amanecer entre preservativos y toallitas higiénicas”

Los vecinos de la zona Vistabella-Villa Benítez, junto a la carretera de El Ramonal, están cansados de ver como en los últimos tiempos su zona ha pasado de ser tranquila a estar rodeada de un foco de prostitución. Temen por la seguridad de sus hijos, están “hartos” de amanecer “entre condones y toallitas higiénicas” y se sienten desamparados. Desvelan que, pese a dar aviso a la Policía Local y Nacional, no les han dado una solución.

En la zona que va desde la parada de guaguas de la Vuelta de los Pájaros al colegio Dominicas Vistabella, y desde que oscurece, se repite en demasiadas ocasiones la misma escena. Prostitutas que se sitúan donde debe parar el transporte público son recogidas por clientes, que luego se dirigen a cumplir sus servicios en las zonas de viviendas, donde el tráfico es muy poco. “Hay cuatro paradas de guaguas y, en ocasiones, si vas a ellas, llegan a increparte”, reconoce una vecina que prefiere no desvelar su nombre, pero que, al tener hijos menores, se muestra muy preocupada con la situación: “Tienes que estar pendiente cuando vienen para irlos a buscar a la parada, porque han pasado miedo al decirles que se marchen de allí o, incluso, insultarlas”.

En la calle calle Antonio Vandewalle y Pinto la situación llega a ser insostenible. Sobre el la calzada y las aceras se acumulan los restos de lo que ha sucedido la noche, o la mañana, porque ya el problema se extiende a cualquier hora del día. Preservativos, toallitas higiénicas, latas de cerveza… Todo permanece allí. “Limpian cada 15 días, generándose muchísima basura. Estamos hartos de amanecer rodeados de preservativos, toallitas o latas. Además, al no ser recogida esa basura, cuando hace viento, la misma llega hasta nuestras casas. Nadie nos da una solución”.

Porque las han buscado. Este vecina ha llamado a la Policía Local recientemente, pero “ningún agente se acercó por la zona” porque, según cuenta, no tenían efectivos: “En una ocasión eran hasta tres personas las que, dentro de un coche, se turnaban para acceder a los servicios de una de las prostitutas. Les dije que estaba viendo la escena, que era justo a pocos metros de mi casa, pero en ese momento no tenían efectivos. Me dijeron que vendría alguien, pero no aparecieron”.

Esa escena se repite cada noche, teniendo que evitar que los más pequeños de la casa se lleguen a asomar para que no presencien escenas no apropiadas para su edad, por lo que, aprovechando una visita a la Policía Nacional, esta vecina volvió a insistir en su queja, la respuesta resulta insólita: “El agente, muy amable, me dijo que conocía la zona y la problemática, pero me recomendó que pusiera una cámara, aunque fuera de mentira, y en un muro de enfrente un cartel que advirtiera de que aquella zona estaba siendo grabada”.

Mientras tanto, todo sigue igual. La suciedad se acumula, los incidentes, con algunos escándalos e insultos en la zona no paran de crecer del mismo modo que lo hace el miedo por lo que pueda suceder si no llega una solución por parte de las autoridades: “Mi hija, que es menor, no puede ir a tirar sola la basura. ¿Es eso justo?”.