Laura, futura piloto tinerfeña: “Siempre dan por hecho que quiero ser azafata”

Mochila bajo el asiento, espaldar recto y cinturón abrochado. Una voz masculina da la bienvenida a los pasajeros y recuerda las instrucciones de seguridad del avión. Esto es lo que ocurre en el 95 por ciento de los casos, ya que de cada 100 pilotos que despegan un avión, solo 5 son mujeres. La probabilidad de que esa voz sea femenina es ínfima. Laura Ventura Muñoz siempre lo ha tenido claro. Desde niña le apasionaba todo aquello que estuviera relacionado con la aviación (aeropuertos, aviones…), y con solo 14 años, esta joven procedente de El Sauzal decidió que quería pilotar aviones. Actualmente, es una de las pocas mujeres que recibe formación en una escuela de vuelo próxima a la ciudad de Düsseldorf, en Alemania. En concreto, está cursando un doble grado en Gestión Aeronáutica y Piloto y, además, preparando en estos momentos los exámenes teóricos de Piloto Comercial.

En una entrevista concedida a DIARIO DE AVISOS, con motivo de la celebración este viernes del Día de la Mujer Trabajadora, la estudiante de 20 años ha asegurado que “me costó mucho convencer a mis padres” de la ocupación que había escogido porque “ellos veían imposible que pudiese crear una familia estando siempre fuera”. Fue en su graduación cuando los padres de Laura aceptaron que su hija solo veía su futuro desde las alturas y en uniforme: “Soy muy feliz con la decisión que he tomado y ellos, al verme, también lo son”.

Lo que más le apasiona a Laura de su futura profesión es la posibilidad de “viajar y conocer mundo”. El hecho de levantarse cada día con una rutina diferente es algo que le cautiva. Sin embargo, reconoce que ser una mujer en un sector en el que persiste el predominio de los hombres puede resultar complicado. Y es que en su academia solo hay 9 chicas de los 120 alumnos que la conforman. “Siempre estás bajo el punto de mira y, aunque no lo quieras, serás más visible”, declara la tinerfeña, que explica que existen ocasiones en las que sus errores son examinados con especial atención. Una situación que la piloto en proyección prefiere tomarse como “una posibilidad más a la hora de superarse”.

“¿Podrás coger un avión?”, “¿Sabrás volar?”, ¡Qué miedo!”… Son algunos de los comentarios con cierto tono machista que la joven recibía cuando comenzó sus estudios. Desde el primer momento, demostró que era perfectamente capaz y ahora cuenta con su licencia de piloto privado. “Nunca lo entendí porque tanto hombres como mujeres recibimos una idéntica formación: realizamos los mismos exámenes y horas de vuelo”. En este sentido, Laura recuerda una anécdota que le marcó especialmente. “Una chica me preguntó por qué me había trasladado a Alemania si podía formarme como azafata en Tenerife. No solo le sorprendió que estudiase para ser piloto, sino que me veía incapaz por ser tan pequeña. Siempre dan por hecho que quiero ser azafata”. “Ese comentario me tocó el alma”, reconoce.

Laura se ve en un futuro buscando trabajo en cualquier continente, volando, conociendo mundo y disfrutando de su profesión, a la prefiere denominar como hobby. Tiene muy claro que si no puede ser piloto, trabajará en cualquier sector relacionado con la aviación. Por ello, precisamente, estudia un doble grado. Aunque para esta tinerfeña el sueño de su vida sería ser piloto siempre porque “yo solo quiero volar”.