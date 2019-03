Los jóvenes claman por un futuro mejor para el planeta

Los jóvenes salieron ayer a la calle contra el cambio climático y para clamar por un futuro mejor para el planeta, convocados por Juventud x Clima en Tenerife y en el marco del movimiento mundial que se celebró ayer en todo el planeta.

Por la mañana, unos 300 jóvenes se manifestaron desde el edificio central de la Universidad de La Laguna (ULL) hasta la sede del Ayuntamiento en la plaza del Adelantado. Ya por la tarde, cientos de personas, hasta unas 2.000, según fuentes policiales consultadas in situ, marcharon desde la santacrucera plaza Weyler bajo el lema Jóvenes por el clima. En pie por planeta.

La marcha arrancó sobre las 18.30 horas al grito de No hay futuro sin planeta, conformada en su gran mayoría por estudiantes de instituto y universitarios, pero que también contó con familias, niños, mayores y pensionistas, portando decenas de carteles reivindicativos. A su paso por la sede de Subdelegación del Gobierno y el Ayuntamiento, se multiplicaron las pitadas y los gritos, como No está en venta nuestro futuro; Ni un grado más, ni una especie menos; Que no, que no, que no tenemos tiempo, o Más cultura, menos basura.

“Estoy aquí porque estamos matando poco a poco el planeta y al final vamos a terminar matándonos a nosotros y hay que cambiarlo”, afirmó Lara Oliveros, una estudiante de 1º de Bachillerato. “Yo estoy asombradísimo, porque después de tantos años de lucha, ya era hora de que los jóvenes tomasen la iniciativa. Lucha así en la calle, con dignididad y respeto”, manifestó Jesus Marcial Cabrera, jubilado de 75 años.

La manifestación concluyó en la plaza de la Candelaria, donde se leyó el manifiesto elaborado a nivel global. “Estamos súper sorprendidos y asombrados, no nos esperábamos para nada tanta gente, porque el movimiento surgió de cuatro chicas en clase y pensamos que seríamos un grupo de 20 y en muy poco tiempo se ha movido un montón de gente, porque empezamos hace apenas dos semanas”, manifestaba ayer Natalia Díaz, como portavoz de los organizadores.