Luisa Castro habla de ampliar la plataforma para acerar la TF-28

El grupo de gobierno de Güímar ha querido salir al paso de las criticas vertidas sobre una supuesta inacción del Ayuntamiento en la polémica suscitada por las obras en la TF-28 a su paso por El Escobonal.

“Resulta cuando menos necesario informar que esta Casa Consistorial no se encuentra inactiva ante las obras que se están llevando a cabo en la carretera TF-28 a la altura de El Escobonal, desde el pK 36 hasta el límite municipal de Fasnia”, afirma en el comunicado.

Según el grupo de gobierno, la obra que desarrolla el Cabildo de Tenerife, “si bien es cierto que no es de agrado para los vecinos, también lo es que esta obra de acondicionamiento de la carretera no contempla acerado en la misma al tratarse de una rehabilitación del firme y seguridad vial, no considerando la mejor medida a tomar el hecho de paralizar el proyecto, ya que se encuentra adjudicado y licitado, sino seguir luchando por ello mediante alternativas”, señala el comunicado municipal.

“Consideramos necesario y conveniente disponer de acerado en el tramo ejecutado, ya que así ganan en seguridad los peatones, disponiendo con esta obra seguridad tanto los vehículos como los ciclistas que diariamente transitan por esta carretera general, una cuestión que se lleva solicitando desde hace años desde el Ayuntamiento, junto con el acerado de Fátima-Arafo y la salida de Güímar hasta San Francisco Javier, desde que Vicenta Díaz era consejera de Carreteras”, recuerda la alcaldesa Carmen Luisa Castro.

Por ello, para hacer las cosas como corresponde, “desde el Ayuntamiento hemos solicitado un análisis de viabilidad básico previo para contemplar alternativas de ampliación de la plataforma, debido a que la carretera general tiene una topografía peculiar, ya que de por sí es estrecha y dispone de barranquillos y puentes a su paso y puede que haya tramos que tengan solución y otros tal vez no, siendo necesaria la valoración previa mediante estudios y proyectos y, en caso de su viabilidad, debe procederse a la búsqueda de financiación, algo que no se logra en apenas unos meses” señala Castro, que añade que “si bien es cierto que nos han manifestado que la entidad insular no tiene la obligatoriedad de realizar el acerado en la carretera general, cuestión que entendemos, también consideramos que el Cabildo podría ser más receptivo y tomar un acuerdo con un punto de encuentro entre los diferentes criterios de las partes”.