Manny Manuel reconoce que se tomó un ansiolítico antes de la actuación, pero niega haber estado ebrio

El cantante puertorriqueño, conocido artísticamente como Manny Manuel, ha presentado este lunes junto a la alcaldesa de Güímar, Carmen Luisa Castro, los últimos detalles del Carnaval güimarero en el Hotel Las Águilas (Puerto de la Cruz), que tendrá lugar el próximo 30 de marzo.

“Vine a cantar y no puedo irme a Puerto Rico con los brazos caídos”, ha declarado el artista en rueda de prensa, quien, además, reconoció que se había tomado un ansiolítico antes de la actuación, pero negó haber estado ebrio el pasado 24 de febrero en el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria.

También adelantó que viajará mañana a la isla de Gran Canaria para entrevistarse a solas con la concejala que desalojó el escenario, de la que afirmó que “es una fanática de mis canciones”.

< ► > Manny Manuel junto a la alcaldesa de Güímar, en el Hotel Las Águilas (Puerto de la Cruz). | DA

Manny Manuel explicó que ha pasado por problemas familiares, pero negó que tuviera ningún tipo de adicción. “No he estado en tratamiento médico alguno, solo he buscado la paz interior y le doy gracias a Jesucristo por esta segunda oportunidad en la que no voy a cantar con la garganta, sino con el alma”, indicó.

El merenguero manifestó que había estado el sábado en el multitudinario concierto de Juan Luis Guerra y lo hizo a cara descubierta, donde recibió el “apoyo de muchísima gente”. “Los mejores psicólogos son aquellos que te dan su apoyo, pero la recuperación está en la voluntad de uno mismo”.

El cantante puertorriqueño afirmó que actuará gratis en Güímar con la orquesta La Sabrosa en un concierto en donde también intervendrá la Billo’s Caracas Boys como ya estaba previsto inicialmente.