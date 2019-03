María José Tacoronte, candidata por tercera vez del PP en San Miguel de Abona

Tras el acuerdo llegado con el Centro Canario Nacionalista en San Miguel, y su líder Valentín González -que irá en las listas del PP al Cabildo-, María José Tacoronte repetirá por tercer mandato consecutivo como cabeza de lista en la lista electoral para la Alcaldía de San Miguel de Abona en los próximos comicios del 26 de mayo.

“Asumo este reto con responsabilidad y optimismo; responsabilidad por ofrecer a los sanmigueleros un proyecto realista y acorde a sus necesidades, y optimismo porque cada vez más gente quiere sumarse a un equipo que tiene como principal objetivo hacer que San Miguel avance” manifiesta la candidata.

Tacoronte indica que “tenemos un equipo de personas con ilusión y ganas de mejorar este municipio que tiene un gran potencial pero que parece que algunos no terminan de creerse. Desde un polígono industrial que se ahoga con las retenciones permanentes, una zona turística que no termina de ser atractiva y unas medianías con un marcado carácter agrícola y unas tradiciones que no se quieren impulsar”.

Para la candidata popular, “San Miguel tiene muchos temas pendientes como la adecuación de sus centros culturales, sus equipamientos deportivos y lúdicos, o la aprobación del Plan General, que recibió más de 1.600 alegaciones, prueba inequívoca de que los grandes temas se deciden sin tener en cuenta la opinión de los sanmigueleros”.

“Pese a tener más recursos que nunca, el grupo de gobierno se ha instalado en la inacción, y no vale inaugurar dos o tres infraestructuras en los días previos a la convocatoria de elecciones para intentar salvar el expediente”, indicó Tacoronte, quien añadió que “entendemos que hay otra forma de hacer las cosas, marcadas por la ilusión y la motivación, con el único objetivo de lograr que nuestro municipio avance y prospere”.

María José Tacoronte anima a todos los sanmigueleros a apostar por este equipo que representa el Partido Popular de San Miguel, “el único que no ha gobernado hasta el momento. Considero que si los vecinos no están contentos con lo que tienen la única manera de cambiarlo es eligiendo algo nuevo”.

El presidente insular del PP de Tenerife, Manuel Domínguez, manifiesta todo el apoyo de la ejecutiva insular de la organización a la candidata, instando a los vecinos y vecinas de San Miguel de Abona “a votar por la mejor opción política del municipio, que no es otra que el Partido Popular”.

“En defensa y apoyo a los proyectos que se proponen en la candidatura de María José Tacoronte para mejorar la vida de los habitantes del municipio sureño estará el Partido Popular de Tenerife”, aseguró el presidente insular de los populares tinerfeños.