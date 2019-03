Otra agresión machista en el fútbol: Tiran agua hirviendo a una juez de línea

Rosana de Paz, una juez de línea de 46 años, fue agredida el pasado fin de semana en el transcurso del partido que medía al Marquesado y San Martín, correspondiente al Torneo Local A de la liga sanjuanina de Argentina.

Cuando apenas faltan dos minutos para la conclusión del partido, desde la grada tiraron agua hirviendo a la colegiada, que cayó al suelo acto seguido. En esta ocasión no se trató de un conflicto derivado de alguna jugada, sino que fue algo premeditado por algún o algunos de los presentes en el estadio.

En declaraciones al medio local Telesoldiario aclaró que el comportamiento de los jugadores fue ejemplar y que, por ello, el árbitro principal decidió reanudar el partido tras el incidente.

Aún así, aseguró que “No es fácil ser árbitro en sí mismo, imagínate siendo mujer. Recibís muchos insultos, agresiones machistas, otros te invitan a salir, te dicen piropos groseros, de todo. Es más, a mis dos hijos no les gusta mucho ir a verme porque cuando empiezan a insultarme se molestan, pero a mí me apasiona entrar a la cancha y desempeñar la tarea para la que me he capacitado durante tanto tiempo”.

A pesar de todo, Rosana de Paz confirmó que seguirá arbitrando porque no está dispuesta a dar su brazo a torcer.