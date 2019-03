Palerm: “Canarias está en disposición de ser líder sobre bancales en el mundo”

Casi dos centenares de expertos de múltiples y distintas disciplinas, como arquitectura, geografía, agricultura, ecología, botánica, cultura y hasta filosofía, profesionales de sectores como la agricultura, el turismo, la biología, profesores y alumnos universitarios se concentrarán del 13 al 22 de marzo para estudiar y proponer cómo re-encantar los bancales, llenarlos de vida y devolverles su sentido. “Necesitamos buscar nuevas formas de entendimiento para actuar en el campo para poder tener una vida más correcta“, asegura en esta entrevista Juan Manuel Palerm, quien hace dos años en Italia consiguió que la International Terraced Landscapes Alliance (ITLA) eligiera su propuesta para celebrar el IV Congreso Mundial sobre bancales en Canarias.

¿Por qué hacer un congreso sobre bancales?

“Creo que la cantidad de superficie que ocupan estos territorios en Canarias, necesita estudios, profundización y propuestas a este nivel. Haber conseguido traer y organizar este congreso relacionado a ITLA merece todas las garantías para convertirse en el foco, en un inicio de los estudios de territorios de bancales en las islas”.

¿Por qué habla de re-encantar bancales? ¿Qué engloba esa expresión?

“El término re-encantar bancales se recrea en la palabra encantar. Esta frase es bastante usada por todos, encantado de saludarle, encantado de visitarle. Significa una acción presente que es diferente al encantamiento (que encierra un sentido con algo que fue). Queremos que todavía los bancales nos encanten, ponerlos en el presente. Re-encantar bancales es poner estos territorios en el presente de cara al futuro y no mirar nostálgicamente al pasado.

¿Puede decirme cómo hacer atractiva la vida en el campo, con lo dura que es, para desempleados de larga duración y jóvenes que nunca han cogido una guataca?

“Es difícil, lo reconozco. Se tiene que responder desde muchos vectores y enfoques. Desgraciadamente, hay afecciones importantes en el campo a través de muchos agentes, como infraestructuras o edificaciones u otras, donde no se tienen presentes sistemas de riego que ya existían, bancales, territorios agrícolas, etc. El mundo contemporáneo tiene que estar mucho más atento a estas situaciones. No se trata de hacer atractiva la vida en el campo, o al menos no solo eso. En el campo no podemos actuar de la misma manera que en la ciudad. El propio campo tiene una estructura que tiene que reconocerse para poder hacer habitable, soportable la vida en el campo. Necesitamos buscar nuevas formas de entendimiento para actuar en el campo para poder tener una vida más correcta. Los demás subsectores, fundamentalmente los económicos vendrán por añadidura. Si ponemos en valor estos territorios, estoy plenamente convencido de que el factor económico se cumplirá si somos capaces de intervenir de otra forma diferente”.

Estas islas viven del turismo, ¿qué significaría para esta industria unos bancales rescatados y en plena producción?

“El turismo tiene que implicarse con todos los sectores fundamentales de la isla. La ruralidad, los cultivos, los alimentos que se producen en Canarias tienen que estar vinculados al desarrollo turístico. Si eso es así, los territorios de bancales deberían estar plenamente involucrados en esta industria, como paisaje de gran interés para el turismo, para el ciudadano y el ciudadano turista. Es decir, llegar al punto de entender que estos territorios nos sirven a todos, independientementede que el turismo sea el filón económico de estas islas”.

¿Qué figuras, qué conferencias, no deberíamos perdernos en este Congreso?

“El congreso es tan diverso desde el punto de vista intelectual y humano que cada uno de los tres bloques en que está estructurado es muy interesante. Invito a acudir como público y a disfrutarlo. Como pasa con todo en el mundo, hay personas que son capaces de transmitir mejor que otras, pero lo importante es entender la globalidad de esta cita y encontrar conclusiones suficientemente interesantes para ofrecerlas desde Canarias”.

¿Qué desea que incluyan las conclusiones que se presenten a la clausura, el día 22 en La Gomera?

“Me encantaría que se incluyeran en las conclusiones un reconocimiento de que Canarias puede aportar diagnóstico de cómo pueden estar los territorios de bancales en el mundo, pero sobre todo, por dónde pasan algunas de la soluciones. Dada la diversidad de nuestro territorio, de las formas de bancales, dependiendo de localizaciones, norte, sur, montaña, ladera, valle, … En cada una de éstas en muy poco espacio físico se presentan enormidad de soluciones para dar con un plano horizontal y dedicarlo al cultivo. Canarias está en disposición de ser líder en esta materia en el mundo”.