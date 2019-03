“Queremos que Santa Cruz sea el ‘hub’ en las Islas de empresas tecnológicas”

Después de nueve años, toca reinventarse, aunque, como admite el concejal de Promoción Económica de Santa Cruz, Alfonso Cabello, eso es algo que Tecnológica viene haciendo desde hace algunas ediciones, justo las que coinciden con el tiempo que lleva Cabello al frente del área económica del Ayuntamiento. Para el también responsable de la Sociedad de Desarrollo este encuentro, que se celebra el próximo jueves, se ha convertido en una pieza más de la estrategia de futuro de Santa Cruz, en la que, como admite, el fin último es convertir a la capital en el hub de Canarias de las empresas con base tecnológica, es decir, en el punto neurálgico del que parta toda innovación tecnológica en el Archipiélago.

-¿Qué queda del Tecnológica que se presentó hace nueve años en Santa Cruz?

“Este era un proyecto que vino con un pan debajo del brazo, con financiación europea, en el que el 100% de los gastos eran elegibles. Fue en 2016 cuando tomamos la decisión de convertirlo en un proyecto nuestro, con financiación propia. Si miramos hacia atrás, hace nueve años, los ponentes hablaban de tecnología pura y dura, de programación, empezaban a explicar qué eran las redes sociales, o cómo funcionaban motores de búsqueda como Google… En definitiva, se discutía más sobre las herramientas que sobre lo que significaba su uso”.

-Unas herramientas que han cambiado la forma de comunicarse en los últimos años…

“Ahora están más consolidadas y toca mutar el tema de la conversación. Fue cuando empezamos a profundizar en casos de éxitos, más en la experiencia personal, en el emprendimiento. Ahí es donde hemos querido ir enfocando la parte central de Tecnológica en los últimos años. Y hacerlo con un público universitario que esté en los últimos años de carrera y con profesionales del entorno de la comunicación y la tecnología. Intentamos darle unos contenidos que sean útiles para los profesionales”.

-Contenidos muy relacionados con la comunicación…

“Al final esto va de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), no es un foro netamente tecnológico. El año pasado se empezó a dar un fenómeno en el que, de verdad, las redes sociales han transformado el mundo. Por primera vez contamos en el foro de Tecnológica con presentadores de televisión, del mundo de la radio, que no es que hayan llegado a ser quien son por el mundo de la tecnología, sino que la han implementado en su día a día. Hablamos de formatos 360, en los que se unen televisión, vídeo y redes sociales”.

-El año pasado, Operación Triunfo fue uno de esos ejemplos de comunicación total…

“Exacto. El año pasado vinieron porque OT en televisión funcionó bien, pero realmente dieron el salto a las redes. Eran más seguidos por YouTube que por televisión, se consumían a la carta… Otro ejemplo con el que contamos el año pasado fue el de Arkano, que ya ha empezado su proyecto en TVE con temas de igualdad abordados desde la perspectiva de los jóvenes, aunque es un formato que sigue siendo más potente en redes”.

-Y llega la novena edición. ¿Qué pueden esperar los fieles de Tecnológica?

“En esta edición mi preocupación era ver hacia dónde vamos. Podemos decir que este va a ser un año bastante redondo, porque es el primero en el que se le va a dar una forma más parecida a lo que yo tenía en la cabeza desde un principio. Hablamos de un Tecnológica más vinculado a la parte joven, con público preuniversitario y universitario. Con los acuerdos con la Universidad de La Laguna y con la Consejería de Educación buscamos que haya contacto entre la empresa real tecnológica de base canaria y jóvenes que estén decidiendo su formación o ya estén inmersos en ella. Así, acercamos a muchos jóvenes por la mañana con talleres de robótica, realidad virtual, despertando curiosidades en los ámbitos tecnológicos, y por la tarde a aquellos que ya estén inmersos en ellos”.

-Habla de Tecnológica como algo más que un encuentro de unas horas…

“Nosotros estamos convencidos de que es un hito dentro de una estrategia mayor. Por un lado trabajamos la parte de los centros de empresas, esos viveros que generan posibilidades para que sociedades de base tecnológica abran en Santa Cruz. Tampoco perdemos de vista la gran apuesta por el proyecto de Cuevas Blancas, que cuando esté terminado será un gran foco de atracción. En paralelo lo que hacemos es trabajar mucho para poner fácil que se instalen empresas de esas características. El objetivo es que Santa Cruz de Tenerife se convierta en el hub en Canarias de empresas de base tecnológica”.



-¿Con qué herramientas cuenta para conseguir ese objetivo?

“Tenemos gran parte del camino andado, porque ahora mismo hay mucho ya de la industria audiovisual, un sector que cada vez que tiene un proyecto nuevo, desarrolla tecnología nueva, es decir, necesitan de una generación continua de I+D+i. Así que podemos decir que Tecnológica fue el primero de los hitos en los que se empezó a trabajar, y creo que fue la piedra de toque, la piedra angular, que nos ha permitido ir, cada vez más, reflexionando sobre el asunto”.

-¿Qué otro trabajo se está haciendo para conseguir el objetivo de atraer industria a Santa Cruz?

“Trabajamos en distintas líneas. Por ejemplo, estamos colaborando ahora mismo con la Asociación Canaria de Empresas y Profesionales del Sector de la Animación, el Videojuego y los Efectos Visuales (Save), para hacer mesas redondas dentro del propio sector, para que las empresas interactúen. Después, se hará una labor divulgativa en los diferentes centros sobre las posibilidades del sector, y a todo eso añadimos otro acuerdo, con la Asociación Española de Productoras de Animación (Diboos)”.

-¿Y en qué consiste este acuerdo?

“En intentar establecer o facilitar que empresas peninsulares contacten no solo con artistas que se muevan en la Península, sino también en las Islas. Este mercado tiene la peculiaridad de que se puede trabajar desde casa o cualquier sitio, y eso hace que podamos ser muy competitivos desde aquí. Lo que buscamos para atraer a las empresas es que, además de la tarjeta de la fiscalidad, podamos llevar también una tarjeta con el portafolios de gente que ya esté trabajando aquí”.

-Una relación que en la parte de networking que Tecnológica ha implantado en los últimos años ya funciona muy bien…

“Efectivamente. El jueves terminamos con un networking, del que tenemos constancia que otros años han salido muchísimas colaboraciones entre público asistente y ponentes. Ese camino nos ha dado muy buenos resultados”.

-Este año, además, se incorpora un segundo día con Inspíreme, un elemento muy innovador y puede que hasta transgresor…

“Después de estar años asistiendo y organizando Tecnológica, nos hemos dado cuenta de que necesitábamos público más joven. Ya no hablo solo del perfil de universitario y preuniversitario, sino de gente joven en general, que tiene una determinada forma de ver y hacer las cosas. Lo intentamos con Intech y TLP, pero no es el modelo, y es aquí donde se nos cruza la gente de Wooow, gente joven, insultantemente joven podría decir (risas). Ellos manejan muy bien el paso del concepto de self media al de mainstream, es decir, el recorrido de hacer algo casero, autofabricado, que acaba siendo tendencia mundial”.

-¿Y cómo se han incorporado a Tecnológica?

“Hace dos años colaboramos con ellos y me quedó pena de que tanto talento y esfuerzo no tuviera la dimensión adecuada, que no tuvieran que preocuparse por mesas, sillas, sonido… y sí más por el contenido. Este año me pidieron colaboración y le dijimos, salte de la caja, haz lo que tú sabes y te dejo el Guimerá. Sin duda, es un encuentro disruptivo, que reflexiona mucho sobre cómo se comunican los jóvenes”.

-En la última edición de Inspíreme uno de los protagonistas fue Puto chino maricón…

“Exacto. Este chico es uno de los ejemplos de cómo muchos jóvenes afrontan determinados temas. Puto chino maricón es un joven de origen asiático, gay, que vino a contar que se hace llamar así porque a lo largo de toda su vida en el colegio le habían hecho bullying, usando precisamente esas palabras: puto, chino, maricón. Eso fue así hasta que un día decide que se va a poner a cantar y a hacer vídeos y contar su historia, convirtiéndose en referente para determinado tipo de jóvenes. Inspíreme nos aporta esa visión”.

-Si Inspíreme es ese elemento disruptivo de Tecnológica, ¿qué se puede esperar para el futuro de este encuentro?

“Desde mi punto de vista, esté quien esté, creo que se debe seguir apostando por el público joven, a la vez que ir especializando el corel central de Tecnológica”.

-¿Qué quiere decir con especializar?

“Pues, por ejemplo, de los 13 ponentes que tenemos este año, que cuatro o cinco fueran sobre un tema concreto, por ejemplo, el tratamiento de la tecnología en el ámbito turístico y traernos al de Booking, Expedia o Airbnb y hacer un tema del año, que incluso lo pudiera elegir la gente. Además, después de nueve años, por Tecnológica ya ha pasado casi todo el mundo en lo que a ponentes de habla hispana se refiere, así que hay que decidir si damos el salto al mundo anglosajón o no. Si lo damos, debemos ser conscientes de que tiene sus inconvenientes. Además del idioma, claro está, también el presupuestario. Sin embargo, creo que aún hay una mirada a Latinoamérica o Estados Unidos de la que podemos tirar y seguir con lengua castellana. Creo que no es necesario abrir tanto el abanico”.