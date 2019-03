Unid@s exige la protección del sector cultural ante los retrasos en los pagos

María José Roca, concejal del grupo Unid@s se puede en el Ayuntamiento de La Laguna, presentará al próximo pleno una moción para la protección de los derechos laborales de los creadores e intérpretes, con el objetivo de combatir la precariedad del sector cultural, que sufre “contrataciones que incumplen el convenio colectivo tanto en el ámbito privado como desde las instituciones”.

Roca denuncia que “el trabajo en la cultura ha sido considerado tradicionalmente como de segunda categoría”, lo que implica que a los profesionales se les ha escatimado un reconocimiento de derechos laborales que sí hay en otras profesiones.

La edil aseguró que esta iniciativa plenaria “surge de la propia preocupación de los colectivos que representan al sector, con los que han celebrado varias reuniones en los últimos meses para darle forma a la propuesta”. En este sentido, la Unión Estatal de Sindicatos de Músicos, Intérpretes y Compositoras describe que “es habitual el cobro en negro, la no cotización en la Seguridad Social o cachés que dependen del número de bebidas vendidas en conciertos”.

A este respecto, una reciente encuesta de la unión de sindicatos revela unos niveles de precariedad en Canarias que la edil considera alarmantes y que implican que la mayoría de los profesionales no puede vivir únicamente del sector de la música.

Asimismo, la edil indica que en el municipio de La Laguna los retrasos en los pagos por los servicios de los artistas son de entre seis meses y un año de media, por lo que María José Roca critica que “muchas personas están viviendo a base de préstamos y ayudas de los familiares”. Recientemente, los artistas denunciaron, en vísperas de la Noche en Blanco de 2018, que no habían recibido el dinero por sus actuaciones del año anterior. En la moción, la edil demandará el cumplimiento del convenio colectivo de 2012 y el establecimiento de las acciones necesarias para que el Ayuntamiento cumpla con la Ley de Pago a Proveedores. “No es normal que se dé esta situación de forma continuada y no se haya hecho nada en el mandato para resolverla por parte de José Alberto Díaz y su equipo, ya hay artistas que directamente no contratan con nuestro Ayuntamiento”, añadió.

Con esta moción, la edil espera “mejorar las condiciones de trabajo de un colectivo importante, que presta un servicio cultural clave para el municipio y con el que se debe cumplir la legalidad”.