Yeray Rodríguez, alcalde de Garafía: “El Cabildo siempre ha estado lejos de Garafía; tiene sus propios intereses”

En la recta final del mandato, Yeray Rodríguez se sincera y reconoce las decepciones frente a la vida orgánica de su partido, el PSOE. Reconocer que la institución insular mantiene sus propios intereses frente a las necesidades de la Villa norteña, que sigue mal comunicada y con problemas cronificados durante décadas que han estado desatendidos por los sucesivos gobiernos regionales e insulares.

– ¿Es la perseverancia un rasgo imprescindible para el alcalde de un municipio que clama desde el norte para no ser olvidado?

“Hay que ser perseverante en política, pues son muchos los asuntos en los que no se puede decaer. En Garafía tenemos problemas que se repiten año tras año y se intenta buscar una solución, aunque otras administraciones no nos escuchen o no nos hagan caso. Ahí sí que debemos ser perseverantes. Es lo que ocurre, por ejemplo, con el problema de los cazadores que destrozan cultivos, con los perros abandonados, con los desprendimientos en las carreteras…”

– Está a punto de concluir un mandato con reparto de la alcaldía. ¿Ha sido un mandato fructífero para el municipio?

“El reparto de alcaldía no es mi primera opción a la hora de hacer un pacto, pero siempre hay que estar dispuesto a negociar. Lo más importante es mirar por la estabilidad del grupo de gobierno, que se reflejará en la forma de gobernar y de trabajar. En este caso, hemos repartido las áreas de manera que cada concejal ha sido responsable de las suyas en todos los aspectos. La alcaldía también lleva sus áreas, pero los concejales no han tenido que rendirle cuentas ni dar explicaciones al alcalde en ningún momento. Los proyectos están ahí, se han sacado adelante, a veces a través de la colaboración entre distintas áreas. Se han podido realizar y el pacto no ha sido un inconveniente.

– El municipio arrastra problemas cronificados por políticas poco sensibles con el norte.

“Todas las áreas rurales son víctimas de políticas que no tienen en cuenta sus peculiaridades. En el caso de Garafía, la sobreprotección de los espacios naturales ha creado un conflicto muy grave con el desarrollo económico del municipio. Se ha limitado mucho el uso agrícola de los recursos, algo incomprensible cuando hablamos de un pueblo que ha vivido siempre de la explotación sostenible de estos recursos”.

– Parece improbable un relevo generacional en el sector agrario y todos miran al turismo. ¿Cuál es el futuro económico del norte?

“Cuando más pensamos que no hay relevo generacional en el campo, que las granjas cierran y las explotaciones se abandonan, aparecen jóvenes dispuestos a explotarlas y vivir del campo. Y no es excluyente del uso turístico. Los jóvenes traen nuevas ideas, y lo importante es que tengan apoyo por parte de la comunidad y del ayuntamiento”.

– ¿Con qué planes se puede recuperar población en Garafía?

“La creación de empleo es fundamental, de lo contrario estamos hablando de una solución temporal. No nos vale que se concedan planes de empleo, que son una de esas soluciones temporales, sino que debe favorecerse la creación de empresas que tengan un futuro. En los últimos años hemos visto la creación de cooperativas o empresas turísticas que están funcionando muy bien”.

– En este ayuntamiento se han entendido entre PSOE y CC, como en el Cabildo. ¿Se han beneficiado del gobierno insular?

“En esta legislatura hemos vivido una situación muy peculiar, en la que me he sentido más apoyado por el grupo de CC en el Cabildo que por mis propios compañeros socialistas. Aunque se tratara de una situación muy concreta y un contexto muy delimitado, lo cierto es que el Cabildo siempre ha estado lejos de Garafía, tienen sus propios intereses y éstos chocan con los de los garafianos. Pero no todo es malo. Intentamos sacar adelante muchos proyectos comunes, como la residencia de mayores de Santo Domingo o el Centro de Visitantes del Roque de los Muchachos, que no saldrían adelante si no fuera por la implicación del Cabildo”.

– A la hora de repartir responsabilidades, a quién deben responsabilizar los vecinos del norte de la Isla por las precarias comunicaciones por carretera.

“Las carreteras son uno de los asuntos pendientes. Las carreteras locales están en muy mal estado y el Ayuntamiento procura invertir cada año una cantidad para mejorar algunos tramos, ampliar el asfaltado o renovarlo. Son responsabilidad municipal y es un tema en el que hemos fallado mucho, la responsabilidad es nuestra. Las carreteras insulares, las LP, son responsabilidad del Cabildo. En el 2018 no han invertido nada en mejorar el asfaltado, porque habrán tenido otras prioridades. Las carreteras, como decía al principio, es uno de los temas en los que debemos ser muy perseverantes.

– Usted llegó a la política joven y lleno de ilusión y proyectos. ¿Ha logrado sobrevivir su idealismo a los renglónes torcidos de la política?

“Creo que he sustituido el idealismo por sarcasmo, pero sigo siendo socialista hasta la médula. Afortunadamente la ilusión siempre la mantengo, las ganas de hacer proyectos y de ver finalizados los proyectos que ya estaban en marcha cuando empecé en política. Ese es el motor que me mueve ahora mismo, trabajar por el pueblo de Garafía. Por eso me desvinculé totalmente de la organización del PSOE, no formo parte de las ejecutivas ni de los comités. Me aburrí de aguantar zancadillas y puñaladas”.