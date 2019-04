Alberto Nieto, actor de ‘Campeones’: “Ojalá haya más directores que den a otros la oportunidad que yo tuve”

Es aficionado a hacer sudokus, siente simpatía con el equipo de baloncesto del Real Madrid y le gustaría tener una foto con Felipe Reyes. Está sensibilizado con el conflicto saharaui y colabora con Unicef, porque no entiende que haya personas que se mueran de hambre en el mundo y niños que se “estén quedando en los huesos”.

El actor de la película Campeones Alberto Nieto confiesa que le gusta Tenerife, donde vino a participar de las I Jornadas de Participación y Ciudadanía de Personas con Discapacidad Intelectual Abriendo Puertas.

Alberto tiene 44 años y trabaja como manipulador en el centro ocupacional Ademo, en Madrid, perteneciente a Plena Inclusión. Reconoce que en materia de discapacidad se han dado muchos pasos, pero quedan aun muchos obstáculos por superar, como por ejemplo, que personas como él puedan gestionar una cuenta bancaria.

-¿Le gustaría seguir trabajando como actor?

“Hay compañeros míos que como yo, tienen que volver a la rutina porque hay que descansar, pero si surge, volveremos a participar en castings, ya sea de películas o de una serie con actores famosos, no cierro puertas. Y les digo a todos que no lo hagamos, que la sigamos manteniendo abierta. Ese es mi consejo. Cuando me preguntan por mi experiencia les he dicho que es muy buena, que tienen que vivirla, porque es otro mundo distinto, y si nosotros la hemos vivido, nuestra familia, lo ha hecho el doble. Ojalá cuando pase un tiempo la sociedad se acuerde del esfuerzo que hicimos y hagamos otra película”.

-¿Cómo lo eligieron?

“Éramos 600 personas de distintas asociaciones. El director asistió a entrenamientos de nuestros equipos para ver cómo manejábamos el balón, la psicomotricidad que teníamos, el cambio de la mano izquierda a la derecha, y hemos participado en el casting que se realizó en el antiguo palacio de los deportes. Ahí fue la primera prueba y después fuimos al estudio y estuvimos leyendo el guión de David Marqués, que es una persona maravillosa. Había compañeros a los que le costaba más que al resto pero teníamos una coach y una ayudante. Y de ahí al rodaje y a la gran pantalla”.



-O sea que juega baloncesto, no fue una exigencia del guión…

“Llevo entre ocho y nueve años. Al principio estuve en un equipo de fútbol sala de Ademo y como vieron que era el más alto, me pasé a baloncesto. Me puse de acuerdo con el entrenador y me recibió bien”.



-¿Fue muy dura la preparación para la película ?

“Es otro mundo, es un no parar. Ahora que la gente ha visto Campeones, se da cuenta que aunque somos personas con diferente capacidad, somos personas igualmente. Antes de rodar la película era un desprecio absoluto, en el andén del metro, en la parada del autobús, de repente te miraban de arriba abajo con un desprecio absoluto cuando yo soy como ellos”.



-¿Tiene cosas en común con Benito, su personaje?

“Diferentes. Los dos somos autosuficientes, yo llevo siéndolo desde hace tiempo. Soy bastante sociable, alegre y pacífico con quienes saben tratar a las personas”.



-¿Cree que hay un antes y un después de ‘Campeones’?

“No lo sé, pero ojalá haya más directores que den la misma oportunidad a más gente para que aprendan a ser actores, porque se lo merecen y porque a los menores de 18 años, los padres los pueden ayudar a prepararse”.



-Se han dado muchos pasos y en estas elecciones las personas con discapacidad pueden votar ¿Vas a hacerlo?

“Sí, claro. Hemos conseguido el derecho al voto después de muchos años, antes teníamos la incapacidad. Íbamos con nuestras familias a votar pero nosotros no lo podíamos. Gracias a un partido político como el PSOE, y a Pedro Sánchez, ahora vamos a poder hacerlo. Tuve el gusto de conocerlo cuando asistimos a la Moncloa y es una persona encantadora, es alto igual que yo y también fue jugador de baloncesto del Estudiantes”.



-¿Sigue manteniendo el vínculo con sus compañeros de rodaje?

“Sí, hemos hecho una familia y nuestras familias, al mismo tiempo, han hecho una peña”.