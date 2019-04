Canarias recicla el 18% de sus residuos; por debajo de la media nacional

Canarias recicla el 18 por ciento de sus residuos, cuando esta media en España oscila ente el 26 y el 28%, porcentaje que es inferior en las islas debido a que solo en La Palma se recoge de forma selectiva la materia orgánica.

Alberto Fernández, gerente de Ecoembes en Canarias, y Blanca Pérez, viceconsejera de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias, han presentado este martes en rueda de prensa los resultados del reciclaje de envases domésticos correspondiente al año 2018 en Canarias.

El gerente de Ecoembes ha destacado que en el norte de España se reciclan más del 36% del total de los residuos porque está implantada la recogida selectiva de materia orgánica, sin embargo, en el resto del país este porcentaje disminuye precisamente porque no se clasifican este tipo de residuos.

La viceconsejera de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias ha señalado que el objetivo es lograr que se reciclen el 50% de todos los residuos que se generan, frente al 18% actual.

No obstante, ha agregado, no depende del Ejecutivo sino de los cabildos y ayuntamientos que son las instituciones encargadas de impulsar la recogida selectiva de materia orgánica, por lo que no ha podido contestar cuándo todas las islas ofrecerán este servicio.

Asimismo, ha precisado que en Canarias se reciclan el 75% de los envases, un porcentaje superior al de la media estatal, ha valorado el gerente de Ecoembes, quien ha informado de que en 2018 se reciclaron un total de 83.717 toneladas de envases, un 7,4% más que en el año anterior.

Según Ecoembes, los contenedores “se llenaron más que nunca” y en el contenedor azul se depositaron 13,5 kilos por ciudadano -un 9,7% más-; y en el amarillo 11 kilos por ciudadano de media, lo que supone un 15,8 por ciento más.

En Canarias hay un total de 19.777 contenedores amarillos y azules, cinco plantas de selección de envases, 16 recicladores homologados y 307 empresas que forman parte de Ecoembes.

Blanca Pérez ha señalado que Canarias ha llegado “mal y tarde” al reciclaje, a lo que se añade la dificultad para reciclar en un territorio fragmentado.

Ha admitido que el Gobierno no está satisfecho con que en Canarias solo se recicle el 18% de sus residuos, por lo que ha insistido en la necesidad de seguir avanzando “para hacer las cosas mejor”.