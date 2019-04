El autoconsumo compartido es la mejor opción para los hoteleros

El autoconsumo compartido es la única opción que tienen en estos momentos los hoteleros de las Islas para ahorrar en sus costes energéticos, que, según el presidente de la patronal hotelera (Ashotel), Jorge Marichal, supera en el 40% la factura de las mismas infraestructuras de Baleares o la Costa del Sol. Además, la apuesta por un proyecto común donde los hoteleros puedan suministrarse de energía fotovoltaica permitiría contribuir a reducir la huella de carbono y “convertirnos en un destino sostenible, lo que nos ayudaría a ser mucho más competitivos con respecto a nuestros competidores”.

Esta fue una de las principales conclusiones de la Jornada Energía y Turismo. Claves, sostenibilidad y competitividad del sector turístico en Canarias, celebrada ayer en la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife, con el patrocinio de DISA y la colaboración de la entidad cameral. Durante la misma, en la que participaron más de una decena de expertos de ámbito nacional y regional, Marichal señaló que “si el futuro pasa por las renovables, debemos ser más valientes y apostar por unas energías para las cuales Canarias parece ser uno de los mejores territorios para su implementación. Los turistas ya nos piden sostenibilidad y si queremos ser sostenibles tenemos que apostar por las renovables. Es lo único que nos diferenciará de nuestros competidores”.

Asimismo, el presidente de Ashotel se quejó de que el sobrecoste energético que pagan los hoteleros de las Islas es del 40%, lo que hace que “no podamos acceder a otras fuentes de energía más baratas. En Canarias en todo el sector hotelero se están pagando unos cinco millones de euros más al año en energía, un coste que supone entre el 15 y el 25% de la cuenta de explotación de un negocio. “Esto nos impide seguir invirtiendo para ser más competitivos en un momento en el que todos sabemos que el sector no pasa por su mejor momento”.

Por ello, destacó la importancia de hacer un parque eólico para que todos los hoteleros puedan acceder a la energía. “El proyecto lo tiene ya el Gobierno de Canarias en su poder”, apostilló.

La ponencia inaugural, Objetivo 100% renovables: ¿utopía o realidad?, que corrió a cargo de Jorge Morales de Labra, ingeniero industrial y director de la consultora GeoAtlanter. Morales fue muy claro en su exposición y señaló que los territorios insulares, y en España especialmente Canarias, serán los más afectados por el cambio climático, “por lo que si en algún lugar tiene sentido trabajar y apostar por las energías renovables, ese es Canarias”. Señaló que aún queda mucho trabajo por hacer en este sentido, como “dispersar” la competencia de las grandes empresas y, sobre todo, “concienciar” a los ciudadanos de que “todos los días con pequeños actos podemos contribuir a mejorar el medio ambiente”.

Aun así, Morales destacó que “no hay que obsesionarse” con llegar al 100% de energías renovables, porque “todo llegará”, y apostó por “fijar el rumbo”. En este sentido, consideró un “error” invertir en tecnologías del siglo XX, como el gas, “cuando tenemos otras fuentes renovables. Si no hay alternativa, puedo aceptarlo”, dijo, “pero habiendo alternativa, no lo veo, porque los hoteleros pueden verse con una tecnología cuya inversión no lleguen a rentabilizar”.

En este punto, Santiago Rull, director de Renovables y Servicios Energéticos de DISA, advirtió de la complejidad orográfica de Canarias, lo que complica llegar al 100% de renovables, aunque se mostró convencido de que “hay que llegar al máximo que se pueda”, y apuntó otra clave: ser más eficientes energéticamente. En las jornadas también participaron Enrique Rodríguez de Azero, director de la ACER, y Joaquín Gurriarán, jefe de Desarrollo, Tramitación y Mantenimiento de DISA Renovables, entre otros expertos.