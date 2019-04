El Cardonal está afectado por la misma aluminosis que Las Chumberas

Uno de los secretos mejor guardados en el Ayuntamiento de La Laguna, junto con dónde están los 25,2 millones de euros del convenio de Las Chumberas, es si la situación de los bloques con aluminosis de este barrio se puede comparar con la problemática de los edificios de El Cardonal. Anoche, durante la asamblea vecinal convocada por el alcalde lagunero, José Alberto Díaz (CC), con los afectados de Las Chumberas, una de las técnicos de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de La Laguna, que ha realizado las inspecciones oculares de los bloques de Las Chumberas, aseguró que “en estas semanas pasadas hemos inspeccionado 27 bloques de los 29 que están en inspección continua, porque tienen cemento aluminoso y continuaremos hasta los 42”.

Se da la circunstancia de que la afirmación de la técnico de la Gerencia de Urbanismo es la misma que ha ‘acuñado’ el Ayuntamiento de La Laguna para la problemática de los 150 bloques de El Cardonal. Por más que se ha querido negar desde el Consistorio la similitud entre ambos casos, la aluminosis y el “cemento aluminoso” es lo mismo, según se desprendió de la afirmación de la técnico municipal. La definición exacta de aluminosis es “alteración de algunos hormigones en los que se ha empleado cemento aluminoso, que conlleva su degradación y pérdida de resistencia”.

En cuanto al resto de la información aportada por la técnico, precisó que “de momento, no se ha elaborado ningún informe, pero, de las inspecciones realizadas, no se ha visto nada que merezca tomar medidas inmediatas”. Remarcó, además, que “de estas visitas saldrán medidas como las que se han ido tomando en los últimos años, que pueden ser apuntalamientos concretos o arreglos de fachadas” y precisó que, “incluso, es posible que podamos pedir informes a empresas especializadas de determinados bloques”. Hay que recordar que el nuevo consejero delegado de la empresa municipal de vivienda (Muvisa), Javier Abreu, ya había solicitado esas inspecciones especializadas y no visuales, que son las que se han realizado en estas últimas semanas.

DESILUSIONADOS

El sentir de los vecinos lo mostró una de las afectadas del bloque nueve al afirmar ante la atenta mirada del alcalde que “estamos decepcionados; estamos desilusionados porque sentimos que nos están tomando el pelo”. La vecina, al hacer una cronología de lo que llevan sufriendo, recordó cuando les presentaron las maquetas y lamentó que “hay gente que vio las maquetas y ya no está para ver nada más. Y quizá sea otra de las que no vea, al paso que van, nada más. Ya está bien. Hablemos de cuándo va a empezar esto”, concluyó.

Otro de los vecinos le recordó a Díaz su situación judicial por su imputación en el caso Grúas, afirmación que desagradó al alcalde lagunero, que pidió al vecino “respeto”.