El espectacular ‘The Hole Zero’ traslada Tenerife al Studio 54 de Nueva York

El agujero vuelve a la ciudad. El nuevo cabaret de la saga The Hole regresa a Santa Cruz de Tenerife. Como si fuera una máquina del tiempo, un túnel desde la puerta del recinto hasta la carpa principal nos traslada al Nueva York de 1979. En concreto, a la fiesta de fin de año en el icónico club Studio 54 para disfrutar de un espectáculo que no dejará indiferente a nadie.

The Hole Zero es la precuela de The Hole, que ya fue todo un éxito cuando estuvo de gira en Tenerife, allá por 2015, y The Hole 2, un festival de diversión que ha revolucionado la escena española del cabaret.

La “sala de fiestas” está ubicada en el Puerto (frente a Plaza España) y tras anunciarse las fechas fue tal la expectativa y la demanda de entradas que que la gira tuvo que ampliar el número de funciones. El espectáculo comenzó ayer y se extenderá hasta el 5 de mayo.

En esta ocasión el show mezcla circo, cabaret, música y humor de una forma diferente a los anteriores espectáculos, dejando a un lado el cabaret europeo y la revista española para inspirarse en las fiestas de música disco de finales de los 70 y principios de los 80. Y todo dirigido por una gran Maestra de Ceremonias: la actriz Cristina Medina, que con su sentido del humor, muy picantón, marca de la casa, arrancará las carcajadas del público. Ella y su especial conciencia.

En un pequeño adelanto para la prensa, los artistas que componen el gran equipo de The Hole Zero, profesionales de 16 países distintos con una gran experiencia a sus espaldas, mostraron el por qué del éxito de este espectáculo. Los acróbatas del número de circo son sencillamente asombrosos y dejarán al espectador con la boca abierta, rozando el peligro. La voz de Lorena Calero, La Diva del show, hace vibrar la carpa entera mientras el resto de protagonistas sacan las sonrisas cómplices del público. Mucho baile, mucho ritmo, con canalleo, un punto sexy, un importante factor sorpresa y sobre todo diversión.

“La gente que no haya venido nunca a ver The Hole se va a encontrar un show muy vivo, en directo, con números espectaculares. Yo cada vez que veo a los compañeros digo ‘Dios mío de mi vida’. Es todo muy variado. Vienes aquí, te tomas una cerveza, ves el show y sales de aquí con la energía bastante arriba”, explica Cristina Medina, que ya representó a la Maestra de Ceremonias en el primer The Hole.

A diferencia de aquel, y aunque en esta precuela se habla directamente con los espectadores, “no se mamonea tanto al público, a nadie en concreto,… de momento”, dice Medina con una sonrisa traviesa.