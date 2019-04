El Pleno de La Laguna pide la paralización de la planta de asfalto de Los Rodeos

El Pleno de La Laguna acordó ayer instar a las administraciones competentes “a proceder a la paralización cautelar” de la planta de asfalto que se ha instalado en las inmediaciones del aeropuerto de Los Rodeos, “al estudio del expediente y licencias otorgadas”; así como a “realizar un estudio del impacto ambiental generado en la zona, tanto en las áreas de cultivo, como en las urbanas”. El acuerdo también recoge instar a AENA “a la retirada de estas infraestructuras y a realizar las labores previstas en lugares adecuados para ello”, así como “reclamar a AENA y al Gobierno del Estado los daños que se hayan podido causar en el entorno”.

Así se recoge en la moción presentada por los grupos Unidas se puede y XTF-NC en la sesión plenaria de ayer, y que obtuvo los diez votos a favor de estos dos grupos y el concejal no adscrito Yeray Rodríguez; mientras que CC, PP, PSOE y el edil no adscrito Zebenzuí González se abstuvieron y solo hubo un voto negativo, de Ciudadanos, que se manifestó en contra de esta instalación pero que había presentado su propia enmienda de sustitución al respecto.

Una moción que parte de la preocupación de los vecinos que residen en el entorno de esta planta, ya que, según diversos estudios, este tipo de instalaciones producen humos, gases y vapores que contienen sustancias tóxicas, por lo que deben de emplazarse a un mínimo de 2.000 metros de los lugares de población, “algo que no se cumple en este momento”, recoge el texto. “Las actividades clasificadas de interés general no pueden estar por encima de la calidad de vida y de la salud de las personas”, denunció Elisia Pérez, quien intervino en el Pleno en representación de los vecinos afectados. Esta planta fue instalada por AENA a finales de 2018 para las obras de asfaltado de la pista de Los Rodeos, y la previsión es que esté en marcha hasta junio.

Por su parte, la concejal de Urbanismo, Candelaria Díaz, recordó ayer que el Ayuntamiento no otorga licencias a este tipo de instalaciones, con lo que tampoco puede ni paralizarlas ni retirarlas. “Hemos trasladado a la Viceconsejería de Medio Ambiente del Gobierno nuestra preocupación, y me ha comunicado una serie de acciones que ya está realizando o va a realizar”, añadió. Así, con fecha de 22 de marzo de 2019, se le ha exigido a la planta “que realice una medición de los gases y partículas, por una entidad acreditada por el Gobierno, para los principales focos de emisión en condiciones normales de funcionamiento”. Pero, “dado que solo funciona en horario nocturno, y no se puede realizar el asfaltado con tiempo húmedo”, la planta ha estado parada en las dos últimas semanas, por lo que “para asegurar que la medición se realiza en condiciones normales se ha accedido a que se realice el 15 de abril”. Ese mismo día, inspectores de la Viceconsejería realizarán también una inspección técnica in situ de la planta.

Desde la Viceconsejería recordaron, además, que desde el pasado 4 abril, se ha instalado una unidad móvil de medición de contaminantes al lado del centro ciudadano, que recoge datos cada cuatro minutos y son analizados a tiempo real, aunque, “hasta la fecha, son muy bajos en cuanto a una posible contaminación de la atmósfera”.

Termitas

Por otra parte, el Pleno también aprobó una moción de Unidas se puede, con solo un voto en contra, para “realizar los estudios necesarios para conocer el alcance real” de la plaga de termitas subterráneas Reticulitermes flavipes en la comarca nordeste de La Laguna, “con la finalidad de poder realizar una detección temprana y establecer los protocolos adecuados para su erradicación y evitar su expansión por el resto del municipio”, para lo que se contará con el asesoramiento de expertos. También se insta al Gobierno y al Cabildo “a establecer un plan integral insular, para abordar de forma coordinada este problema”, y se acuerda “garantizar un servicio de atención e información” a los vecinos afectados.

Cabe recordar que esta especie de termita afecta, principalmente, desde hace años al municipio de Tacoronte, habiéndose detectado también algunos pocos casos en Valle de Guerra. La edil de Urbanismo recordó que el Cabildo ha asumido las competencias en esta materia y que se están redactando los pliegos para la contratación de una empresa especializada. “Queremos resolver este tema en el menor tiempo posible”, enfatizó.