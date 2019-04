El PSOE, Podemos y NC plantan a Clavijo en la reclamación del superávit

Los grupos parlamentarios del PP y ASG, más el grupo Nacionalista Canario (CC-PNC), respaldaron ayer la reclamación del presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, y el Consejo Asesor, para que el superávit de la comunidad autónoma (“947 millones”) se destine a los servicios públicos. El PSOE, Podemos y Nueva Canarias optaron por no acudir al encuentro “electoralista” en el que se acordó solicitar una reunión a Pedro Sánchez.

En declaraciones a los periodistas, Clavijo criticó que esas tres formaciones políticas le “hacen un feo” a los canarios, más aún cuando “les están pagando un sueldo” y “lo lógico” es que acudan a una reunión para tener toda la información. “No lo puedo entender”, indicó. “Al menos, se puede asistir a la reunión y mostrar disconformidad. Los sindicatos y los empresarios, sin cobrar del erario público, han modificado sus agendas para poder asistir. Trabajaremos con lo que tengamos”.

El jefe del Ejecutivo regional insistió en que, si la Administración General del Estado no atiende las reivindicaciones de Canarias, habrá “impacto” en las cuentas canarias y la creación de empleo, y puede haber “muchas dificultades” en el segundo semestre del año.

Fernando Clavijo, los mencionados grupos parlamentarios, la patronal CEOE y los sindicatos UGT y CC.OO. coincidieron en demandar diálogo al presidente Pedro Sánchez, para destinar el superávit presupuestario a servicios públicos esenciales y carreteras. Clavijo dijo que la cuestión sobre el destino del superávit presupuestario “no es un problema de color político”, sino que afecta a la financiación de los servicios públicos, a las inversiones en infraestructuras y al empleo. El Gobierno canario demanda que los 300 millones de superávit presupuestario que obtuvo el año pasado pueda emplearse en servicios públicos, así como que el Ejecutivo central no impute como superávit otros 500 millones de la sentencia sobre el convenio de carreteras y otros 146 millones transferidos en diciembre de 2018 para ejecutar en 2019. De su reunión con los empresarios y los sindicatos, Clavijo salió con un acuerdo para solicitar una reunión común de todos con Pedro Sánchez, quizá aprovechando su próxima visita a Canarias, y del encuentro con CC, PP y ASG el mandatario canario obtuvo el respaldo a sus planteamientos. “No queremos enfrentamientos, ni litigios ni juicios, sino una solución política”, manifestó Clavijo tras los encuentros. No obstante, avisó de que, si no llega, el Gobierno de Canarias recurrirá ante los tribunales. Se trata de “una reivindicación justa”, compartida por los agentes sociales y por la mayoría parlamentaria, recalcó.

El portavoz de CC-PNC en el Parlamento, José Miguel Ruano, lamentó “la dejación grave” que atribuyó a PSOE, Podemos y NC respecto a “los intereses de Canarias”, cuando este problema afectará al Gobierno de Canarias cualquiera que sea su composición tras las próximas elecciones. El diputado del PP José Tomás Estalella tachó de “inadmisible” que no se pueda utilizar el superávit y calificó la actuación del Gobierno central de “lesiva para los intereses de Canarias”. Casimiro Curbelo, de ASG, apeló a la sensatez y al diálogo, para resolver este asunto.

El presidente de la CEOE de Santa Cruz de Tenerife, José Carlos Francisco, destacó la gravedad que los asuntos tienen para la economía y la sociedad de las Islas, y se mostró convencido de que hay posibilidades de que los problemas se resuelvan al menos en parte. El secretario general de la UGT de Canarias, Gustavo Santana, resumió que la reunión se centró en analizar la necesidad de aclarar la interpretación de la norma en cuanto a la aplicación del superávit de Canarias. El secretario general de CC.OO. en Canarias, Inocencio González, opinó que en la actual situación se va “a contra reloj, y reclamó al Gobierno de Pedro Sánchez que cumpla con Canarias los compromisos”.

Los ausentes adelantaron el lunes su decisión de no acudir al “acto de la campaña electoral de Clavijo” (NC) y este martes se reafirmaron. El PSOE ligó el “cinismo” a la “incapacidad” y Podemos comunicó que solo iría para conocer la dimisión.