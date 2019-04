El yihadista que pretendía atentar en la Semana Santa de Sevilla deseaba ‘ser policía’

Zohuair El Bouhdidi, de 23 años, es el supuesto yihadista que presuntamente pretendía cometer un atentado en Sevilla, en plena Semana Santa, la fecha más señalada en el calendario por todos los andaluces. Según la información desvelada por El Español, El Bouhdidi tenía en mente inmolarse en la ciudad pero, sin embargo, fue detenido hoy miércoles, 17 de abril, en su Marruecos natal.

Zohuair vivía junto a sus tres hermanos en el número 88 de la calle Ortega y Gasset, situada en el barrio de Su Eminencia. Sus vecinos se mostraron sorprendidos con la detención, ya que le consideraban una buena persona. Lo cierto es que hacía vida normal, cursaba Estudios Árabes e Islámicos en la Universidad de Sevilla y nadie podía imaginar que acabara entre rejas.

“Ese chico no ha podido tener esos pensamientos”, dice una mujer marroquí de mediana edad que no quiere que aparezca su nombre en este reportaje. “Pero si su madre me dijo que incluso alguna vez le había dicho que quería ser policía. ¡Imagínese!”.

El padre de Zohuair El Bouhdidi, en conversaciones con El Español, ha lamentado las “mentiras” que a su parecer se vienen publicando en los diferentes medios de comunicación.

