Jorge Saenz: “Ahora es donde se ven a los buenos jugadores, los que tiran del barco”

Jorge Sáenz jugará el sábado su partido 100 con la camiseta blanquiazul en Segunda División. Se recuperará a tiempo para ayudar a su equipo, demostrando así, una vez más, el compromiso que tiene con el club de su tierra.

-¿Cómo se encuentra? ¿Llegará a tiempo de jugar el sábado?

“Tenía una sobrecarga desde el partido anterior y por eso tuve que pedir el cambio en el descanso. Ya hoy (ayer) hice una parte del entrenamiento con los compañeros y mañana (hoy) tengo previsto entrenar con normalidad. Yo creo que llegaré a tiempo y en la situación que estamos, no podemos permitirnos estar con tantas bajas”.

-Se suele decir que en este tipo de circunstancias es cuando se ven los verdaderos jugadores.

“Es verdad. Ahora es cuando se ven los buenos futbolistas, los que de verdad tratan de tirar del barco. Cuantas menos bajas tengamos mejor, ya que tenemos ya unas cuantas por sanción y con eso no podemos hacer nada”.

-Habla como un jugador veterano, aunque sigue siendo muy joven. ¿O ya Jorge no es el chico que llegó de la cantera y ya es uno de los pesos pesados del vestuario?

“Ya llevo unos cuantos años al pie del cañón y todo esto viene por el trabajo y la constancia. Es un orgullo tener esos galones”.

-Llega a los 100 partidos en Segunda División con el CD Tenerife. ¿Se queda con alguno en especial?

“En mi cabeza hay muchos y no todos son buenos. Hay malos, pero me han sabido para aprender de los errores. Quizás me quedo con el partido del play-off de ascenso contra el Getafe. Tuve la fortuna de lograr mi primer gol con la camiseta del Tenerife y ese partido lo guardo con más cariño que incluso el de mi debut”.

-¿Cuesta esta semana trabajar más por la presión que sienten?

“Estamos en una situación bastante complicada, pero somos nosotros los que nos hemos metido en ella. Lo mejor es que dependemos de nosotros y hay bastantes equipos metidos en esa pelea. El míster trata de transmitirnos que está con nosotros, que todos tenemos que remar en la misma dirección y que tenemos que esforzarnos. Hay que apretar los cojones, como se dice en el fútbol, aunque suene mal”.

-En circunstancias normales, a estas alturas ya estaríamos hablando del derbi, pero teniendo un partido tan crucial como el del sábado, el choque contra la UD ha pasado a un segundo plano.

“A pesar de todo lo que conlleva un derbi entre Tenerife y Las Palmas, tiene que pasar a un segundo plano, porque nos jugamos muy importante. No podemos permitirnos el lujo de pensar en otra cosa que no sea el choque de este sábado”.

-¿Cómo afrontan este partido?

“Ahora sí que se puede hablar de final. Tenemos que llevarnos los tres puntos ante un equipo que llega en línea ascendente y nosotros llegamos mermados tras la derrota ante el Almería. Lo bueno que tiene el fútbol es que cada semana te permite una revancha. Nosotros estamos con la rabia del partido anterior y vamos a tratar de convertir de ganar al Extremadura en casa”.

-Lo mejor de todo es que ya conocen el camino que fuera de casa conduce a la victoria.

“Sí, ganar al Rayo Majadahonda fue una pesada piedra que nos quitamos de encima. Ahora afrontamos esta salida con más optimismo e ilusión.

El central tinerfeño internacional, Jorge Sáenz de Miera Colmeiro (Tenerife, 1996), jugará este sábado en el duelo contra el Extremadura su partido 100 con la camiseta del CD Tenerife en Segunda División. Incorporado a la disciplina blanquiazul en 2007, se formó en la cadena de filiales hasta debutar en enero de 2015 con el primer equipo. “Hace un par de años este tipo de detalles no se me pasaban por la cabeza, pero ahora es una realidad y estoy muy contento de poder llegar a esta cifra”, aseguró a DIARIO DE AVISOS el defensa.

Con 22 años, el zaguero ya cuenta con un centenar de partidos en la categoría de plata del fútbol español defendiendo la casaca blanquiazul. Este mérito le vale de indiscutible aval para la próxima temporada, en la que militará en el Valencia.

En su quinta temporada como profesional, el canterano blanquiazul se ha consolidado en el once titular desde la llegada de José Luis Oltra al banquillo, en un curso en el que ha vuelto a disfrutar de su internacionalidad sub 21 y ha conseguido goles. Todo fruto a su trabajo y esfuerzo: “Cuando tengo la oportunidad de hablar con los chicos que intentan hacerse un hueco en el mundo del fútbol, siempre les digo que el secreto es trabajar todos los días y ser sacrificado, porque en esto se pierden muchas comidas familiares, cenas con los amigos, orlas, bodas y demás. Todo eso te duele perdértelo cuando eres joven, pero tienes que priorizar lo que quieres. En algunos casos logras el premio que quieres y lo disfrutas”.