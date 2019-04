José Miguel Fraga, alcalde de Adeje: “La estructura apunta a un posible caso de violencia género”

José Miguel Rodríguez Fraga, alcalde de Adeje, ha corroborado ante los medios de comunicación la versión conocida de la desaparición de una mujer alemana y su hijo en el día de ayer, en la zona rural de Ifonche. Además, ha desvelado que el dispositivo de búsqueda “aún” no ha dado resultados.

“Ayer tarde apareció en esta zona un niño, en estado de shock, de nacionalidad alemana, comentando que su padre y su madre se encontraban inmersos en una situación violenta. A partir de ahí se activa un operativo para tratar de atender qué había sucedido. En realidad, ahora mismo hay poco más. El niño está bajo tutela judicial, el padre detenido y la madre y el otro menor desaparecidos. Estamos llevando a cabo un operativo de búsqueda con la información que ha ido dando el pequeño, pero sin resultados”, reconoció el alcalde.

Rodríguez Fraga confirmó que las edades de los menores son cinco y diez años, el primero fue el que avisó a unos turistas alemanes de lo ocurrido, y el segundo el que se encuentra en paradero desconocido: “Solo podemos hablar en hipótesis. No me consta que fueran residentes, parece que el padre sí vivía aquí y la madre iba y venía. Salieron ayer a caminar y ocurrió todo esto. Vecinos de la zona, bastante poco poblada, avisaron a otra mujer y, de inmediato, intervino la Polícia Local activando el protocolo para este tipo de situaciones”.

Además, señaló que el hombre, que se encuentra detenido, no ha proporcionado ninguna información: “Él mantiene que dejó a su familia con total normalidad, pero no dice nada más. Todo está ya en manos de las autoridades para llevar a cabo todas las actuaciones necesarias. No nos consta ninguna posible denuncia por malos tratos. Estamos teniendo toda la prudencia para poder resolver la situación”.

“El niño ha hablado de una cueva, el tiempo no está ayudando demasiado y tenemos que ir con la mayor prudencia posible”; reconoció Rodríguez Fraga que desveló que “más de 100 personas” participan en el operativo, incluido un helicóptero del GES y una unidad canina.