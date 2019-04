Juan Francisco Pestano, nuevo candidato del PSOE en Arafo

Juan Francisco Pestano Gabino encabeza la lista electoral del PSOE al Ayuntamiento de Arafo, en sustitución de Samuel Rodríguez, que por motivos familiares no se presentará a los comicios del 26M, dejando paso a su compañero en el consistorio, donde el PSOE espera poder ser decisivo después de 40 años gobernado por mayoría absoluta por Domingo Calzadilla, primero y por su exsecretario José Juan Lemes, después.

Pestano considera que “no creo que vuelvan a repetirse las mayorías absolutas”, y en eso le da la razón a una encuesta dada a conocer por DIARIO DE AVISOS, aunque “no creo que el PP pase de uno a cuatro concejales”. Recuerda que “la genésis de los tres partidos de la derecha (AiA-CC, PP y Ciudadanos) parten del mismo lugar” y confía en que el PSOE duplique los dos concejales que tiene ahora mismo “para ser decisivos en la política municipal”, sabedor de que “volverá a haber cuatro o cinco partidos en el consistorio y sin mayoría absoluta habrá que negociar pactos”. No le sorprende que el nuevo candidato del partido en gobierno local, Agrupación Independiente de Arafo, haya realizado una completa renovación en su lista, porque “desde hace meses se sabía que había varios bloques en el gobierno municipal”, aunque dejó caer que “a Juan Ramón Martín le han impuesto esos cambios desde fuera del Ayuntamiento, de gente incluso que tiene propiedades en Arafo pero que no vota aquí”, mientras que habló de que algunos de los que ahora son concejales “encontrarán acomodo en otros partidos”, en este caso en referencia a Ciudadanos, dado que el PP de Tamara del Pino no cuenta con ninguno de sus compañeros antes de abandonar el PP y crear AiA, ahora coaligado a Coalición Canaria y con excandidatos del CCN en sus filas, el más destacado Luis Domingo Marrero, inicialmente el designado por Lemes para sustituirle. Por cierto que Lemes no irá en ninguna lista de Coalición Canaria, como se había especulado, y regresará a su puesto de funcionario en el Ayuntamiento, una manera de seguir ligado a la casa donde ha pasado más de 25 años de su vida.