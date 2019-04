“Lo sabían desde 2013”, afirma Javier Abreu sobre la aluminosis de El Cardonal

“Coalición Canaria (CC) sabía la situación que viene sufriendo El Cardonal desde 2013”. Así de rotundo se mostró ayer el consejero delegado de la Empresa Municipal de Vivienda (Muvisa), Javier Abreu, tras la reacción del alcalde lagunero, José Alberto Díaz (CC), asegurando que la situación de Las Chumberas no se puede comparar a la de El Cardonal. Abreu insistió a DIARIO DE AVISOS que “tanto él como Ana Oramas y todos los que han pasado por allí, sabían perfectamente lo que estaba pasando en El Cardonal y lo han ocultado estos años, solo por interés partidista, por conseguir cuatro votos, jugando con la seguridad y la dignidad de los vecinos”.

El consejero delegado de Muvisa remarcó que “no hay nada más que ir al Cardonal para comprobar que hay un montón de bloques en los que se ha tenido que reforzar la cámara sanitaria”. De hecho, el alcalde pidió un informe al Instituto Canario de la Vivienda por el que le concedieron en diciembre 1,2 millones de euros para inspeccionar los 150 bloques afectados. Pero es que si sus propios actos administrativos le delatan. Los técnicos de Muvisa y los de la Gerencia de Urbanismo han emitido informes en ese sentido”, concluyó.

Visión bien distinta mostró ayer en rueda de prensa el alcalde lagunero, José Alberto Díaz, quien aseguró que los casos de aluminosis detectados en viviendas de El Cardonal “no tienen absolutamente nada que ver” con los de Las Chumberas.

“Solo se van a inspeccionar las viviendas para ver el nivel de afectación que pudieran tener. Hasta que no tengamos eso, no sabremos la realidad. Pero, en cualquier caso, la misma empresa que ha evaluado Las Chumberas ya ha dicho que no tiene nada que ver una cosa con la otra”, subrayó el alcalde lagunero. José Alberto Díaz explicó que en determinadas partes de El Cardonal, todavía por especificar, puede haber zonas en las que haya cemento con aluminosis, aunque en cualquier caso la incidencia sería “mucho menor” que en Las Chumberas.

Indicó en esa línea que ya se han revisado los fondos de todos los bloques de El Cardonal, y recordó que como alcalde ya se comprometió a buscar el dinero “necesario” para revisar todas las viviendas.

Las Chumberas

En cuanto a la justificación del destino de los fondos destinados para la reposición de las viviendas de Las Chumberas, el alcalde señaló que Muvisa funciona con el principio de “caja única” y que, por lo tanto, no hay un dinero “marcado” para Las Chumberas.

“La cuestión es si se ha gastado más dinero del que (Muvisa) está en disposición de tener, y eso es lo que no se ha producido. En la Junta General de Muvisa se entregó una auditoría, se dio a conocer a todos y cada uno de los concejales. Estaba claro dónde está el dinero”, aseveró Díaz.

Sobre este aspecto, Javier Abreu precisó que “de los 15 millones que se derivaron a Muvisa, solo quedan siete. Con el dinero de Las Chumberas, se han hecho obras en el conjunto del municipio y se han financiado actos deportivos, culturales y hasta gastronómicos”.

El consejero delegado de Muvisa insistió en que “el dinero de Las Chumberas CC lo ha utilizado como una caja de ahorros para el Ayuntamiento”.

Por otra parte, el representante de la comisión de seguimiento de Las Chumberas, Ricardo González, pidió ayer “unidad” a todos los partidos políticos para que la reposición de las viviendas afectadas por aluminosis acabe cuanto antes.

“Las Chumberas debe dejar de ser una noticia negativa. Después de once años, estamos todos decepcionados y cansados de no ver una solución al problema”, insistió Ricardo González, quien también instó a los grupos políticos a que eviten tratar el caso del barrio como “un arma arrojadiza” de campaña electoral.

Esa posible solución, según dijo González, depende de que se finalice el expediente de expropiación necesario para que el Ayuntamiento pueda obtener el suelo y continuar con el procedimiento, una vez ya se han adjudicado las obras.

El portavoz de la comisión destacó asimismo que el Gobierno de Canarias ha aprobado un decreto ley que establece que la financiación del caso podría asegurarse con la aportación de las tres administraciones públicas del archipiélago.