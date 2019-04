Quevedo advierte de que el descuento del 75% peligra si NC no revalida su escaño

El cabeza de lista al Congreso de los Diputados por Nueva Canarias (NC), Pedro Quevedo, ha asegurado que el derecho a la conectividad de los canarios “está en juego” y ha subrayado que sin la presencia de NC en Madrid “peligran logros alcanzados como el 75% de bonificación en el transporte de personas interinsular y con el resto del Estado”.

Pedro Quevedo ha recordado que esta medida entró en vigor “gracias a las intensas negociaciones de Nueva Canarias con el Partido Popular” para los Presupuestos Generales del Estado de 2017 y 2018. El diputado afirmó que, de no haber sido decisivo el voto de los nacionalistas progresistas, el voto 176, “el PP nunca habría aceptado esta propuesta”.

Quevedo también ha recordado que no es sólo el PP el que se manifestó en contra, porque “tanto el PSOE como Podemos votaron en contra de estos presupuestos y, más tarde, con los socialistas en el Gobierno estatal, el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, estuvo a punto de liquidar esta conquista para Canarias”.

El candidato de NC ha asegurado que no se trata únicamente de velar por el cumplimiento del 75%, sino también de garantizar una continua vigilancia sobre posibles abusos de precios, “una labor que no se llevará a cabo si Nueva Canarias no revalida su escaño en el Congreso”, avisó.

El diputado nacionalista ha recordado que Nueva Canarias contempla tres medidas para impedir una posible subida de precios: la creación, por parte del Ministerio de Fomento, de un sistema de seguimiento de precios transparente y accesible a la ciudadanía, la fiscalización de los precios por parte de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, y la declaración de Obligación de Servicio Público (OSP) de algunos trayectos aéreos regulares entre Canarias y el resto del territorio español.

Estas propuestas, según garantiza Pedro Quevedo, “garantizan la libre competencia, impiden pactos entre las aerolíneas para incrementar el importe de los billetes y permiten el establecimiento de precios máximos de referencia de obligado cumplimiento”. Quevedo recordó además que este asunto “no sólo afecta a los residentes en el archipiélago, sino también a aquellos canarios que viven fuera de las islas y a los turistas peninsulares que nos quieran visitar”.

Por ello, el diputado de Nueva Canarias ha reiterado que es “imprescindible” que sea reelegido diputado el próximo 28 de abril para “seguir defendiendo los intereses del archipiélago”. Pedro Quevedo ha recordado también que la del 75% no es la única medida que está en riesgo.

“Entre otras, peligra el 100% de subvención al transporte de mercancías, los fondos contra la pobreza, las medidas para el sector primario, o los recursos específicos para combatir el desempleo. Logros conseguidos por Nueva Canarias, en la pasada legislatura, pueden ser vulnerados por el Gobierno estatal si no somos determinantes”, ha apuntillado el diputado de NC.