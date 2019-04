Torres, optimista tras el resultado “excepcional” de las generales

El secretario general del PSOE de Canarias, Ángel Víctor Torres, se declaró ayer “muy optimista” ante las elecciones autonómicas del 26 de mayo tras los resultados de las generales, en las que su partido ganó “Rotundamente en España” y “en todas las islas” .En una rueda de prensa, Torres destacó que 294.000 votantes canarios han dado un “resultado excepcional” a los socialistas en el Archipiélago con un 28 % de los votos, una subida “de 5 puntos en Las Palmas y de 6 en Tenerife” y la victoria “en todas las capitales de las islas y grandes ciudades y en 61 de los 88 municipios”. Por ello, se confesó “muy satisfecho” por estos números, ya que, a su juicio, “preludian buenos resultados” el 26 de mayo. “Van a ser unas elecciones marcadas por semanas tensas”, vaticinó el líder regional del PSOE. “Algunas organizaciones intentarán enfangar a algún rival político”, alertó en alusión a la denuncia que el consejero de CC en el Cabildo de Gran Canaria, Fernando Bañolas, ha presentado en el Juzgado de Guardia contra el propio Torres, presidente del Instituto Insular de Deportes, por supuestas irregularidades en el Gran Canaria Arena.

De la lectura de los resultados del 28A, el candidato a la presidencia del Gobierno regional resaltó “el batacazo del PP” y, aunque ha recalcado que, en mayo, los votos fluctuarán, también los de la izquierda”, se mostró “optimista”. Para Torres, ha quedado claro que “España en general y Canarias en particular quieren un mejor reparto económico entre los que más tienen y los que más necesitan” y una política que de prioridad al Estado del bienestar con “una mejora en la ley de dependencia, para las pensiones y también las no contributivas, educación y sanidad pública con los recursos económicos y humanos necesarios” y una apuesta “por una política de vivienda y empleo”. Por este motivo, arguyó Torres, “lo primero que habría que hacer en el archipiélago sería modificar el presupuesto autonómico de 2019, aprobado por CC con el apoyo de PP y por ASG”, porque, desde su punto de vista, “no responde a las urgencias de Canarias”. Torres acusó al jefe del Ejecutivo autonómico, Fernando Clavijo (CC), de haber cometido “el gran defecto en los dos últimos años” de, una vez se ha separado la financiación autonómica del REF, “no saber aprovechar los millones y millones de euros” más para el Gobierno de Canarias, que “con el mayor presupuesto de la historia no ha mejorado la sanidad pública”, entre otras cuestiones.

En cuanto a la formación del Gobierno en España, Ángel Víctor Torres opinó que “la alta participación fue para apoyar al PSOE y reivindicar los logros conseguidos”, por lo que espera que esto “haga pensar a los partidos”. La diputada electa Elena Máñez expuso que “el PSOE es la voz de Canarias en Madrid” tras obtener cinco de los quince diputados que tienen las Islas en el Congreso y ocho de los once senadores, que además “cuenta con paridad de género y representación de todas las islas”.

El proyecto de Pedro Sánchez estará centrado, explicó la ex delegada del Gobierno, en “avanzar en la igualdad y en la justicia social” en la “senda de cohesión territorial y social”, para lo que, aseguró, “se trabajará con lealtad para defender los intereses de Canarias con una agenda canaria en Madrid desde el Gobierno”.