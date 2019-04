Una iguana anda suelta por Arafo

Una iguana, de casi un metro de larga, según algunos vecinos, lleva perdida en Arafo desde el pasado viernes, cuando fue vista por última subida a un muro de una finca en la zona de El Lomo. Una vecina lleva desde ese día buscándola, sin éxito por ahora, a pesar del alboroto creado en las redes sociales y en el vecindario.

Una de esas vecinas, Gema Castro, una de las últimas en ver al animal, escribe en Facebook que “llame a la veterinaria y me dieron un teléfono de un sitio en La Laguna (Fundación Neotrópico) pero siendo festivo no conseguí contactar, la iguana estuvo un rato en el muro de mi patio y después se metió en la finca de al lado”, comenta, mientras otra vecina insiste que su dueña está desesperada buscando a la iguana.

En la misma red social, Elisa Perera, escribe: “las iguanas no son peligrosas, pero hay que saber agarrarlas para que no te aruñen ni den coletazos (se le puede partir la cola) si alguien la ve y la quiere coger, espero que para entregarla… solo tiene que agarrarla desde arriba con las dos manos dejando sus patas estiradas y pegadas a su cuerpo de forma que no se enganche en la piel y con la cola hacia abajo para que no nos llegue a la cara o al cuerpo. Son seres de sangre fría y necesitan cuidados específicos, es mejor entregarla que quedársela cualquiera que no sepa como cuidar de ella”, afirma.

La Policía Local de Arafo sigue buscando el paradero de tan exótico animal.