Víctor Moreno arropa a Oltra

Tras la debacle del domingo frente al Almería, el primer equipo blanquiazul retornó al trabajo en la mañana de ayer en las instalaciones de El Mundialito. Con caras largas, como no podía ser de otra manera, el equipo afrontó una jornada de recuperación. No perdió detalle de ella el director deportivo de la entidad, Víctor Moreno, quien dialogó con el entrenador José Luis Oltra, a quien intentó arropar y transmitir confianza de cara a la crucial cita que se jugará el próximo sábado en el Francisco de la Hera.

El responsable del área deportiva acudió, como hace cada lunes, a la instalación federativa para compartir algunos minutos de charla con los jugadores o con los miembros del cuerpo técnico. Ayer esa conversación se centró en el principal protagonista de la jornada: José Luis Oltra. Moreno se encargó de arropar al entrenador y transmitirle confianza, ya que en sus manos está el futuro deportivo del equipo. Testigo de la conversación fue Ricardo León, componente de la secretaría deportiva blanquiazul y exfutbolista.

No fue este el único apoyo que recibió el entrenador en la jornada de ayer. También su vestuario se manifestó a favor de su continuidad. Lo hizo sin ambages Alberto Jiménez. “Yo al míster lo veo como cuando ganamos ante el Rayo, está fuerte y con ganas, lo veo bien y eso es lo que nos transmite a nosotros”, dijo el defensa central en la sala de prensa tras la sesión preparatoria. “Nosotros lo que le transmitimos es que hay que darlo todo y no solo por él, sino por la afición que siempre está ahí. Le veo con ganas e ilusión, como le he visto desde el primer día”, añadió el jugador.

El majorero compareció en rueda de prensa reconociendo “la mala imagen en casa” que brindó el CD Tenerife ante la UD Almería y la necesidad de “cambiar las cosas y no esperar a recibir un golpe para reaccionar”. A falta de “siete finales”, Alberto considera necesario “que el equipo salga a por todas en cada una de ellas, empezando por traerse los tres puntos ante el Extremadura UD”. “Hay que cambiar ya esta situación”, reiteró.

Especialmente insistió en que no pueden permitise el lujo de seguir regalando goles en los primeros minutos de los partidos. “Tenemos que cambiar esto ya. No podemos salir a un partido como lo hicimos. Siempre nos tienen que dar para que reaccionemos. Eso no puede pasar y menos en casa. Tenemos que estar más unidos que nunca. Quedan siete finales y tenemos que ir a por todas”, señaló.

Sin problemas para concretar su renovación

Alberto reconoció que ya han comenzado los contactos con el club para ampliar su contrato. “Hemos hablado sobre mi renovación hace más o menos un mes”, dijo el zaguero, quien reconoció que “el club está dispuesto y todo va poco a poco. No creo que haya problemas para ponernos de acuerdo, pero ahora lo importante es firmar la permanencia. No estoy pendiente de la renovación, sino de la situación del equipo”, señaló por último el futbolista, quien no podrá echar una mano a sus compañeros. El pasado domingo fue amonestado y en Almendralejo cumplirá con un partido de sanción.