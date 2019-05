Apuesta por la seguridad

En Tenerife Shipyards, empresa del Grupo Hidramar, no hay excusas: la seguridad laboral es lo primero. “Creemos que no hay nada más importante como para no tomarnos el tiempo que sea necesario para realizar el trabajo de forma segura”. La técnico de prevención de riesgos laborales, Melissa Cabrera, explica que la política de la empresa es “cero accidentes laborales”. “Nuestro objetivo es que todos los trabajadores vuelvan a su casa a cenar con la familia en las mismas condiciones que vinieron a trabajar, y para eso nos tomamos el tiempo que sea necesario”, señala.

Sin embargo, Cabrera insiste en que un ambiente de trabajo 100% seguro “solo se consigue con la implicación de la empresa, el cliente y, sobre todo, los empleados”. Por ello, desde que hay un proyecto en marcha se inicia un procedimiento que consiste en evaluar los riesgos que entraña el trabajo que se va a realizar y minimizarlos. Hay trabajos de excesiva peligrosidad como los de altura, en espacios confinados o en caliente, “que requieren permisos de trabajo específicos para controlar los riesgos”.

“No se empieza ningún trabajo sin evaluar antes los riesgos”, declara Cabrera. “Un trabajo que puede durar cinco minutos puede llevarnos una preparación de horas. No se ha producido ningún accidente grave y eso solo lo podemos conseguir gracias a la concienciación de todos. El problema no es que la seguridad de la empresa les llame la atención, el mayor problema es que no lleguen a casa sanos y salvos”. El último récord fue 380 días de trabajo con cero accidentes en proyectos millonarios.

Según explicó Cabrera que haya un accidente no es solo que no hayamos cumplido el objetivo de la empresa. “Para nosotros que haya un accidente va mucho más allá. Es que un compañero de trabajo no ha podido llegar en las mismas condiciones que salió a su casa. Eso es lo más importante. Cualquier incidente puede provocar que un trabajador no llegue sano y salvo a casa, por eso es nuestro principal objetivo e insistimos tanto en este aspecto”.

“Tenemos la suerte de poder decir que, a día de hoy, no hemos tenido un accidente grave y esperamos poder seguir diciéndolo. Esto solo podemos conseguir gracias a la concienciación de todos, porque al final los que se están poniendo en riesgo son ellos y a sus compañeros

.

De igual modo, Tenerife Shipyards es la única empresa que tiene en estos momentos mujeres firewatcher, en una fuerte apuesta por la integración de la mujer en todos los ámbitos del grupo. Se trata de recursos preventivos. Son personas que tienen una formación básica en prevención de riesgos laborales y que por ley se exige que en determinados trabajos de riesgo exista siempre esta persona supervisando cómo se está realizando el trabajo. Por ejemplo, explica Cabrera, a bordo de una plataforma no se puede realizar ningún trabajo en caliente si no hay un firewatcher. “Son nuestros ojos y nuestro apoyo a bordo”.

En materia de prevención el grupo tiene implementado la norma OSAS 18001 de 2007 por el cual se regula el cumplimiento de los sistemas de gestión de seguridad. “Nos permite minimizar los riesgos y gestionar eficazmente los sistemas de seguridad de la empresa”.