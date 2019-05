David Cabrera: “Abandonamos AHI por el excesivo personalismo de Belén Allende”

El todavía diputado regional del Grupo Nacionalista Canario por la Agrupación Herreña Independiente (AHI), David Cabrera, ha fundado, recientemente, la Agrupación de Electores por El Hierro. A pesar de apoyar abiertamente a su “compañero” Narvay Quintero para lograr el acta de diputado y a todos los candidatos de AHI para las alcaldías herreñas, Cabrera le lanza un pulso a la candidata a la Presidencia del Cabildo y presidenta de AHI, Belén Allende. Según reconoció ayer en esta entrevista con DIARIO DE AVISOS, el principal motivo de su “huida” y la de muchos militantes de AHI es Allende. El plebiscito a la presidenta de la Agrupación Herreña Independiente está servido. Ahora serán las urnas las que certificarán quién de los dos tendrá que dar su brazo a torcer.

-¿Cómo está transcurriendo esta campaña a la Presidencia del Cabildo con la Agrupación de Electores por El Hierro?

“Estamos con toda la ilusión del mundo y toda la fuerza dando a conocer a nuestro equipo, dando a conocer nuestro plan de trabajo para, si lo consideran los herreños el próximo domingo, tomar el timón del Cabildo insular de El Hierro y defender los intereses de la Isla”.

-¿Qué destacaría de su programa?

“Entre otras medidas, la mejora de las comunicaciones, tanto aéreas, marítimas como terrestres, que son una demanda histórica de esta isla. Nos preocupa también que 6.000 herreños cada año se tengan que desplazar a Tenerife a realizar cualquier tipo de visita médica o cualquier tipo de operación quirúrgica. Por eso consideramos que el Hospital de El Hierro tiene que subir el nivel para que la atención sanitaria sea próxima. Además, después de formarse aquí o fuera, la Isla tiene que estar preparada para que sus jóvenes talentos tengan un espacio para volver”.

-¿Cuál es el sentimiento que hace surgir a esta Agrupación de Electores por El Hierro?

“La única ideología que tenemos son los herreños, la defensa a ultranza de la Isla y la lucha contra el centralismo”.

-¿Habla usted del centralismo por el Gobierno de CC, que ha mirado demasiado para las islas capitalinas?

“Se ha avanzado, pero todavía a las islas no capitalinas nos cuesta mucho más conseguir recursos y hacer entender que queremos una Canarias más igualitaria, que se desarrolle al mismo ritmo”.

-Por lo que le entiendo, ¿es este uno de los principales motivos por los que usted abandonó AHI, por plegarse en exceso al centralismo de CC?

“AHI es un partido, como nuestra agrupación, que nació, exclusivamente, para defender los intereses de El Hierro. Esa es la base de AHI y entiendo que tiene que ser la base de cualquier partido nacido en El Hierro. AHI ha tenido, desde 2002, concretamente, un acuerdo de gobernabilidad con CC, que ha tenido sus altibajos. Hay diferentes circunstancias internas que han hecho que hayamos tomado este camino…”

-¿Podría especificarlas?

“Los personalismos en política, y menos en un territorio y en un partido pequeño y humilde como es AHI, no llevan a ningún sitio. Siempre hay que trabajar por la unión, por recuperar a aquellas personas que desde la base han creído en este proyecto. Por eso, provisionalmente, hemos creado esta agrupación electoral, digo provisionalmente porque las agrupaciones tienen un plazo de vida de una legislatura. Nos hemos presentado, exclusivamente, al Cabildo de El Hierro porque es la institución señera de la Isla, la que maneja, principalmente, el poder político y económico y ha sido el buque insignia de AHI durante 28 años”.

-Al hablar de personalismos, ¿se refiere a alguien en concreto?

“La Presidencia de la AHI la tiene ahora Belén Allende, evidentemente. Es la presidenta y, como en cualquier organización, dirige las acciones, en este caso, siempre con el visto bueno del resto de compañeros de la dirección en cualquier caso”.

-Pero no de la asamblea, porque hay un acuerdo de 2016 en el que se solicitaba la revisión del acuerdo con CC…

“Efectivamente, como bien dice, hay un acuerdo de abril del 2016 que dice que había que suspender, provisionalmente, el acuerdo de integración dentro de CC y hacer un proceso de revisión, pero eso son decisiones que tiene que tomar la dirección de AHI”.

-¿Podríamos decir que usted abandona AHI por el excesivo personalismo de Belén Allende?

“Diría que es el punto más importante para que muchas personas de la Isla, e incluso de la AHI, se hayan sentido poco identificadas con el proyecto actual, un proyecto que sí era identificativo de los herreños en el pasado. Ahora ha surgido esta agrupación electoral y lo hago con los mismos valores que entré en la política de AHI”.

-AHI perdió su senador el pasado 28-A en favor del PSOE. ¿Considera que los resultados de las elecciones nacionales se pueden extrapolar a los del próximo domingo?

“Es la primera vez en la historia de la AHI que se presenta al Senado y no gana. Es verdad que en las elecciones del próximo domingo el escenario es diferente, los protagonistas son diferentes, aparecen nuevos, como nuevas organizaciones, pero hay que mirar de reojo esos resultados que han dado un apoyo importante a la candidata del PSOE, aunque, insisto, el escenario de este domingo es distinto”.

-¿Para qué formaciones políticas solicitarán el voto en el resto de administraciones locales?

“Lo estamos pidiendo para la Agrupación de Electores de El Hierro. Hay compañeros también muy válidos de todas las formaciones políticas y, por supuesto, de la AHI, que es de donde venimos. Al Parlamento de Canarias va el compañero Narvay Quintero, que, como le manifesté, va a ser un buen diputado, estoy seguro. A los ayuntamientos herreños, Wolfgang Padrón en El Pinar, que es una persona con ilusión, un piñero amante de su municipio; en La Frontera, Pablo Rodríguez, que ha sido un senador extraordinario y una persona muy vinculada a su pueblo, a los orígenes y a los movimientos sociales, y Julio Reboso en Valverde, que es una persona muy popular, muy trabajadora, de la zona. Creo que son unas candidaturas potentes. Les deseamos desde la Agrupación de Electores, la mayor de las suertes del mundo. Nuestro enfoque es hacia el Cabildo de El Hierro”.

-¿Cómo ve usted ahora el proyecto de Coalición Canaria?

“Coalición Canaria es un partido que el Gobierno ha hecho que se haya consolidado, pero también el Ejecutivo, en algunas ocasiones, produce desgaste. A pesar de eso, Fernando Clavijo ha sido un gran presidente en esta legislatura y esperemos que siga siendo el presidente de Canarias”.