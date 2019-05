El CSKA del ‘chacho’ Sergio Rodríguez conquista su octava Copa de Europa

El CSKA Moscú se ha proclamado campeón de Europa por octava vez en su historia tras cumplir este domingo los pronósticos e imponerse al Anadolu Efes (83-91) en la final de la Euroliga celebrada en el Fernando Buesa Arena de Vitoria.

Después de batir en semifinales al Real Madrid, el equipo ruso completó su fin de semana soñado en la capital alavesa y recuperó el trono europeo tres años después de su última Euroliga. El baloncesto español también se puede sentir agraciado por medio del tinerfeño Sergio Rodríguez, que gana su segundo título continental después de hacerlo en 2015 vestido de blanco.

Con Will Clyburn (20), Cory Higgins (20) y Nando de Colo (15) como máximos anotadores, el CSKA siempre llevó la iniciativa de la final, pero tuvo que pelear hasta los instantes finales para confirmar la gloria. Su primera escapada en el marcador se produjo al inicio del segundo cuarto 20-34 (min.13), cuando los pupilos de Dimitris Itoudis parecían ver el aro como una piscina.

Sin embargo, Shane Larkin (29), verdugo del Barça en el ‘playoff’ de cuartos y del Fenerbahce en semifinales, se empeñó en que el CSKA no pudiera celebrar antes de tiempo y lideró un parcial de 14-3 que permitió al Efes llegar al descanso con sus esperanzas intactas (42-44).

La cuarta falta Bryan Dunston, el ancla interior del Efes, lastró al equipo turco en el tercer cuarto y el CKSA, equipo mucho más experimentado en estas lides -ha disputado 16 ‘Final Fours’ en los últimos 17 años-, lo aprovechó para volver a estirarse en el marcador /(54-68, min.29).

De nuevo fue Larkin, autor de un espectacular triple sobre la bocina, el que mantuviera la fe del club otomano, que llegaba al último parcial todavía remando, negándose al naufragio definitivo (62-68) a pesar de la falta de puntería de su otro gran referente esta temporada, Vasilije Micic (2/9 en triples).

En los últimos minutos, la defensa del CSKA se agigantó ante un Larkin ‘tocado’ físicamente y en ataque encontró los puntos de Higgins y Clyburn. Los estadounidense abanderaron la enorme puntería del CSKA desde el perímetro (14/22 en triples) y se encargaron de llevar el trofeo de Vitoria a Moscú.

SERGIO RODRÍGUEZ: “ES LA LECHE GANAR ESTO EN ESTE CLUB”

“Ha sido un año muy largo, muy complicado, pero cuando trabajas, aunque las cosas no salgan bien, acaban saliendo. Ha habido mucha presión, una temporada de mucha exigencia. Yo vine al CSKA para esto, para ganar, lo he logrado. No me planteo regresar a España, porque soy feliz en Moscú. Es la leche ganar esto en este club”, ha dicho el canario Sergio Rodríguez nada más finalizar el encuentro.

El base tinerfeño se ha convertido este domingo en el primer español en proclamarse campeón de Europa de baloncesto con un equipo extranjero, merced a la victoria de los moscovitas por 83-91 sobre el Anadolu Efes SK en el colofón de la ‘Final Four’ disputada en Vitoria.

El Fernando Buesa Arena fue el escenario de la segunda Euroliga del ‘Chacho’, pues en su currículum ya tenía la conquistada en 2015 con el Real Madrid en el ahora WiZink Center de la capital española. Así, cuatro años después de estrenarse en el máximo torneo continental, el jugador canario sumó otro entorchado de quilates.

Como estadística adicional, Rodríguez se convirtió en el primer jugador español que gana este título con dos clubes diferentes. Y con ello borró los dos malos recuerdos de sendas finales perdidas en 2013, contra el Olympiacos (100-88), y en 2014, ante el Maccabi Tel Aviv (86-98).