El representativo no quiere bajarse de la ola ante el Granada

Tras el subidón que supuso para el CD Tenerife remontar el derbi ante el eterno rival, los de Oltra afrontan esta noche, a partir de las 20.00 horas, una de las cinco finales que le restan para llegar al campamento base. El Nuevo Los Cármenes no es el mejor estadio para arañar puntos, ya que el Granada se está jugando el ascenso directo.

El conjunto nazarí ha cedido cinco empates y dos derrotas ante sus fieles, y hoy se ve las caras con un representativo cuyo principal talón de Aquiles son sus partidos lejos de la Isla, con una única victoria ante el Rayo Majadahonda.

Pasada la euforia del derbi, el CD Tenerife afronta un final de calendario muy exigente, ya que ahora tiene una doble salida, la de hoy con el Granada y la de la próxima semana en Elche. Además, en la penúltima jornada visita a su rival más encarnizado por eludir el descenso, el Lugo, ya que tanto Rayo Majadahonda como Numancia, que también están implicados, tienen que jugar el partido fantasma con el Reus, por lo que sumarán tres puntos por la expulsión del club catalán del fútbol profesional.

José Luis Oltra cuenta con tres bajas importantes de cara al partido de esta noche: Luis Milla, que cumple ciclo de amonestaciones, más Naranjo y Nano, ambos lesionados. Y es que a perro flaco, todo son pulgas. No hay manera que el entrenador valenciano pueda repetir el mismo once en dos jornadas consecutivas.

La buena noticia es la vuelta del internacional sub-21 Jorge Sáenz, que regresa al once inicial tras cumplir sanción con la UD Las Palmas. El canterano, junto a Suso y Milla, es de los pocos de la plantilla que se pueden salvar de una lamentable temporada. También retorna Coniglio.

Con Oltra ya se sabe que es muy complicado acertar el once inicial, pero no sería de extrañar que no saque a Alberto de la defensa y sea Borja Lasso el que juegue en la mediapunta por detrás de Malbasic, con Suso y Montañés en las bandas. Los mediocentros serán Iker Undabarrena y Uros Racic. El resto de posiciones, para los que lo vienen haciendo últimamente.

Por su parte, el Granada también sale muy exigido, ya que tiene como objetivo seguir segundo y mantener las distancias con el tercer clasificado.

Un necesitado CD Tenerife tratará de sacar tajada en el Nuevo Los Cármenes ante un rival muy poderoso, cumpliendo el dicho de que todo es posible en Granada.

Jorge Sáenz, Coniglio y Borja, las novedades

Tras el último entrenamiento, José Luis Oltra facilitó la convocatoria para el encuentro ante el Granada, compuesta por los siguientes efectivos: Luis Pérez, Camille, Alberto, Isma López, Borja Lasso, Malbasic, Suso, Racic, Galván, Carlos Ruiz, Mauro dos Santos, Montañés, Coniglio, Undabarrena, Jorge Sáenz, Raúl Cámara, Dani Hernández y Borja.

ALINEACIONES PROBABLES

Granada: Rui Silva; Víctor Díaz, Germán, Martínez, Quini; Fede San Emeterio, Montoro; Vadillo, Fede Vico, Antonio Puertas; y Rodri.

Tenerife: Dani Hernández; Luis Pérez, Dos Santos, Jorge Sáenz, Isma López; Alberto, Unabarrena, Racic; Suso Santana, Montañés y Malbasic.

Árbitro: Daniel Ocón Arráiz (Comité Riojano).

Estadio: Nuevo Los Cármenes.

Hora: 20.00 (GOL).

Diego Martínez

El entrenador del Granada, Diego Martínez, pidió a sus jugadores “competir sin miedo desde la felicidad y la ilusión” en el partido de esta noche en el estadio Nuevo Los Cármenes ante el CD Tenerife, y tiene claro que el futbolista que salga al terreno de juego “va a matar por el escudo y por el equipo”.

Martínez comentó sobre el Tenerife que “es un muy buen equipo, con argumentos colectivos e individuales”, ya que tiene “gente con desborde, de buen pie, un gran entrenador, y además se está jugando muchísimo”, en alusión a su lucha por alejarse de la zona de descenso.

“Será un partido de máxima dificultad con dos equipos que queremos ganar”, agregó el técnico, quien destacó que el Tenerife “ha conseguido remontar resultados adversos ante equipos importantes, lo que habla de carácter y de un equipo que aprieta”.

Incidió en que el rival “tiene un buen ataque organizado y buen juego por dentro, con jugadores que el año que viene van a estar en Primera”, y reconoció que aunque Oltra les conozca bien, “el fútbol es de los futbolistas”.