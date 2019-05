El Zaragoza tienta a San Miguel para que regrese a casa

El Tecnyconta Zaragoza quiere a Rodrigo San Miguel para la próxima temporada. El base, ahora en el Iberostar Tenerife, sería el elegido para acompañar a Carlos Alocén el curso venidero en el puesto de ‘uno’. La idea de regresar a casa seduce al jugador, que ya conoce el club. De hecho pasó unos muy buenos años deportivos en el cuadro aragonés, aunque no llegó a jugar en ACB con el club de su tierra (solo en LEB).

En contra de este interés está la oposición que realizará el Iberostar Tenerife para retener al jugador. De hecho, el club aurinegro tiene el derecho de tanteo y según la prensa de Aragón, que ayer destapó este interés, ya le han hecho una oferta de renovación. “Pero, por si fuera poco, en los próximos días le harán otra mejorando los términos económicos”, afirmó ayer Aragón Televisión.

Rodrigo San Miguel valora muy positivamente el interés zaragozano y la oferta, que maneja ya desde hace varias semanas, por lo que podría vestir la camiseta roja la próxima temporada. Su excasa le ofrece un contrato de dos años fijos más otro opcional. Precisamente la larga duración del contrato es uno de los alicientes que más y mejor valora el base.

Para el Canarias, la marcha de San Miguel supondría un importante quebradero de cabeza, toda vez que en el mercado no abundan los jugadores de su puesto y además es un cupo, circunstancia que incluso preocupa más al cuadro lagunero. No obstante, si San Miguel decide marcharse, la entidad no presionará de ninguna manera.

En este sentido, en el club entienden que el verano será muy largo y habrá bastantes novedades, ya que jugadores como Tim Abromaitis y Colton Iverson se han revalorizado. Luego están los casos de jugadores como Pierre-Antoine Gillet, Davin White o Lucca Staiger, quienes no han terminado de dar el rendimiento apetecido y podrían abandonar la Isla.