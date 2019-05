En Canarias habrá 5 urnas para renovar 97 instituciones en 4 niveles

Las dos urnas de las recientes elecciones generales no son nada complejas comparadas con las cinco de la próxima jornada. Para el 26 de mayo vuelven a estar convocados más de un millón y medio de canarios. Después de depositar el 28 de abril la confianza en las candidaturas al Congreso y el Senado, dentro de dos semanas se hará lo propio en relación a 97 instituciones: 88 ayuntamientos, 7 cabildos, el Parlamento autonómico y la Eurocámara. Al tal fin, habrá que ensanchar las mesas de los colegios electorales para dar cabida a cinco cajas transparentes.

¡Y hablaban de agrupar los procesos en un superdomingo! Decirlo es fácil, gratuito. Por primera vez habrá dos circunscripciones a un Legislativo, el canario, que incrementa la representación de 60 a 70 escaños: 61 repartidos por islas (3, El Hierro; 8, Fuerteventura; 15, Gran Canaria; 4, La Gomera; 8 Lanzarote; 8, La Palma, y 15 por Tenerife) y 9 en una lista común de carácter regional. También varía, a la baja, el mínimo de sufragios para acceder al reparto de los asientos en el hemiciclo de la santacrucera calle de Teobaldo Power: el 15% de los votos válidos en cada demarcación insular o, en su conjunto, el 4% (lo mismo que en la complementaria). Las papeletas y sus respectivos sobres no son aptos para daltónicos. Llevarán un color distintivo para diferenciarse: blanco (Ayuntamiento), verde (Cabildo), sepia (lista insular al Parlamento de Canarias), amarillo (autonómica) y azul claro (Parlamento Europeo). Menos mal que no son chillones.

Con los resultados del 28A frescos, las grandes decisiones en torno a la gobernación de la nación quedan pendientes del encaje de piezas en los niveles local (cuarenta años después de las inaugurales de la restauración democracia) y autonómico. Poco se ha movido desde entonces, so pena de amplificar los errores o solapar los aciertos. En el archipiélago se dilucida si el PSOE rentabilizará el crédito o sus adversarios sacarán tajada del efecto remontada. El macrosondeo del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) pronostica una consolidación de la ventaja socialista con una horquilla que, sin embargo, no despeja la incógnita de la mayoría (a partir de 36 actas). La encuesta vaticina un empate técnico entre dos bloques, contando con Ciudadanos y a la espera de lo que ocurra con Vox (si entra o no y de cómo se posicionen los grupos). Presumiblemente, la estabilidad adoptará la forma de una tabla de surfeo. Si bien los pactos en cascada han sido descartados de boquilla, algunos acuerdos en ámbitos concretos serán determinantes. En las municipales, las apuestas sobre Santa Cruz (CC-PP), La Laguna (CC en solitario tras salirse el PSOE) y Puerto de la Cruz (PP-CC), en Tenerife, echan humo, al igual que al Cabildo (CC-PSOE). El GPS aventura un cambio de sentido en el mapa de la política. Hasta que se resuelva la gestión del escrutinio, las predicciones giran alrededor de una glorieta, a derecha e izquierda. La inteligencia emocional aconseja prudencia para no pegársela de frente contra la realidad.

A la Asamblea canaria concurren cien candidaturas, de las que dieciocho corresponden a la circunscripción autonómica. Entre los principales partidos, tres aspirantes a la presidencia del Ejecutivo encabezan la lista regional: Fernando Clavijo (CC-PNC), Ángel Víctor Torres (PSOE) y Román Rodríguez (Nueva Canarias). Asier Antona (PP) se presenta por La Palma, mientras que Noemí Santana (Sí Podemos Canarias), Vidina Espino (Ciudadanos) y Agustín Carmelo González (Vox) han optado por Gran Canaria.

Estos son los décimos comicios autonómicos. Los de 1983, 1987, 1991 y 2007 los ganó el PSOE en escaños y en 2015, en votos. El PP se impuso en 2011 (con los mismos asientos que CC). Coalición Canaria quedó por delante en 1995, 1999, 2003 y 2015 (tercera fuerza en cuanto a los sufragios).

De la cita del 26M saldrán los tres senadores por designación del Parlamento, en lugar de María del Mar Julios (CC), Julio Cruz (PSOE) y Jorge Rodríguez (PP), que en diciembre de 2016 relevó a Mercedes Roldós, delegada del Gobierno.

La publicidad de la Primitiva (Loterías del Estado) enseña que el destino es caprichoso y puede elegir a cualquiera. En esta ocasión ha querido que el inicio de la campaña coincida con el Día de Europa. A España le tocan 54 de los 751 escaños de la Eurocámara, que subirían a 59 (de los 705) si alguna vez se consuma el brexit. Competirán 32 siglas. Repiten Juan Fernando López Aguilar (PSOE) y Gabriel Mato (PP). De la mano del PNV va CC; NC, de Compromís, y Ahora Canarias, de ERC.