Los protagonistas del 28-A se cruzan mensajes para el 26-M

Unidas Podemos y Nueva Canarias (NC) le han lanzado un claro mensaje al Partido Socialista en el Archipiélago para que “no pacte con Coalición Canaria” y así conformar un pacto progresista tras las elecciones autonómicas y locales del próximo 26 de mayo. Así lo expresaron ayer a DIARIO DE AVISOS tanto la secretaria general de Unidas Podemos, Noemí Santana, como el presidente de NC, Román Rodríguez.

Santana aseguró, ante la posibilidad de que las fuerzas de izquierda puedan sumar para conformar Gobierno el 26-M: “Me da miedo a lo que pueda hacer el PSOE”, para precisar que “la única garantía de que no se va a pactar con CC, la pone Podemos, porque el Partido Socialista ya sabemos lo que hizo en el pasado”.

La también candidata morada a la Presidencia del Gobierno de Canarias recordó que “al señor Fernando Clavijo quien lo invistió presidente fue el Partido Socialista”. “Y si salieron del Gobierno no fue porque ellos se fueron, sino porque CC los echó”, recordó, al tiempo que remarcó: “Espero que hayan aprendido la lección y que no vuelvan a cometer el mismo error, no vayan a tropezar, de nuevo, con la misma piedra”.

Román Rodríguez coincidió con Santana en que “se va a expresar con más claridad una mayoría progresista” en las Islas que en 2015, y en esta ocasión, “no solo en votos, sino también de diputados para conformar una mayoría para el cambio político” en Canarias. Sin embargo, al igual que Santana, se mostró receloso con el caminar de los socialistas para configurar ese pacto de progreso. “La única garantía para que esto sea así es que NC marque esas mayorías, porque las veleidades de los socialistas con CC las hemos vivido en las dos últimas legislaturas, ya que han pactado durante ocho años”, subrayó.

Bastante más tibio en cuanto a los pactos, no solo en el ámbito nacional, sino en el autonómico, se mostró el diputado electo del PSOE, Héctor Gómez. “ El PSOE no establece pactos de antemano. Eso lo han trasladado por activa y por pasiva tanto el presidente del Gobierno y secretario general como el secretario de Organización. No cerramos espacios de diálogo con el resto de formaciones políticas que están dentro del marco constitucional. Siempre hemos defendido alcanzar el mejor acuerdo posible para tener una gobernabilidad estable durante cuatro años”, remarcó.

¿Mismos resultados?

En cuanto a poder extrapolar los resultados del 28-A a los del 26-M, Román Rodríguez consideró que “poco tienen que ver, y el ejemplo es el de Valencia”. “El mismo día, los mismos votantes, otorgan a Compromís el 16,5% al Parlamento Valenciano y ese mismo día, los votantes de Compromís al Congreso se quedan solo en el 6%; es decir, la gente diferencia”, apuntó.

Además, Rodríguez subrayó: “Quien extrapole en positivo o en negativo los resultados de las generales a las locales,se equivoca. Son dos ámbitos totalmente distintos y el mejor ejemplo es lo vivido en Valencia”.

Por su parte, ante esta posibilidad de que la ola socialista o el aumento en diputados de CC se pueda traducir en apoyos en los comicios autonómicos y locales, Noemí Santana afirmó: “Evidentemente, cada proceso tiene sus dinámicas, pero, por supuesto, también se puede hacer una proyección cuando estamos hablando de unas elecciones que, entre unas y otras, hay menos de un mes”. En este sentido, precisó “son más extrapolables que nunca con respecto a otros procesos de otras legislaturas”. Aunque, para profundizar en el análisis, Santana reconoció que “es verdad que luego aparecen en estas elecciones autonómicas otras fuerzas de ámbito insular o municipal que no concurren a esas elecciones generales”; aun así insistió: “Existe una tendencia marcada en Canarias de que tenemos un Podemos fuerte y un Podemos consolidado”.

“Después de haber ganado en votos las elecciones de 2015, aspiramos a ganar en votos y escaños las del 2019. Creo que el estado de ánimo del partido socialista ahora es extraordinario para afrontar ese desafío y estamos en muy buenas condiciones para ganar las elecciones y gobernar también en Canarias desde la Presidencia del Gobierno. Es el objetivo”, aseguró, por su parte, Héctor Gómez.

Valoración

Los tres líderes valoraron sus resultados del pasado domingo desde distinta perspectiva. Noemí Santana, la cabeza visible de Unidas Podemos en Archipiélago, dijo: “Estamos contentos; ahora bien, creemos que en Canarias debemos aspirar a más y aspiramos a que den los datos para formar ese gobierno progresista y poder echar, de una vez por todas, a Coalición Canaria”.

Mientras, el presidente de NC, Román Rodríguez, concluyó: “Las elecciones generales se han hecho en clave progresismo-conservadurismo; izquierda-derecha, quedando claro, y en Nueva Canarias nos alegramos, que la derecha no va a gobernar España esta etapa y considero que eso es bueno para la mayoría social”. No obstante, reconoció que “al funcionar también así en Canarias, es lo que explica que NC, a pesar del excelente trabajo realizado, a pesar de la buena campaña, no hemos logrado superar la barrera para sacar ese escaño”.

Para el diputado socialista por la provincia de Santa Cruz de Tenerife, con los resultados de las elecciones del pasado domingo, “lo que ha manifestado la ciudadanía es un respaldo al proyecto representado por el PSOE en la acción de gobierno de estos últimos 10 meses”.

“El matrimonio PP-Antonio Alarcó es un matrimonio de éxito”

El senador electo del PP por Tenerife, Antonio Alarcó, se mostró ayer contrariado por los resultados de su formación política el pasado domingo, aunque admitió que ser reelegido como senador por la Isla, demuestra que “el matrimonio Partido Popular-Antonio Alarcó es un matrimonio de éxito”. Hay que recordar que Antonio Alarcó es senador desde el año 2008 y siempre ha logrado repetir en la Cámara Alta, sin que los buenos o malos momentos en su formación política, haya influido.

Alarcó reconoció que vivió la noche electoral “con preocupación, ya que desde el 30% del escrutinio, ya se estaba viendo la tendencia”; sin embargo, “es evidente que los ciudadanos de Tenerife, de una forma, más o menos clara, mostraron que el PP con Antonio Alarcó ha dado buenos resultados y, humildemente, me siento encantado por ello”, remarcó.