Miguel Concepción: “Si apoyamos y estamos unidos, el equipo sacará esto adelante”

Se la juega el CD Tenerife el próximo domingo y, ahora más que nunca, el equipo de Luis César Sampedro necesita todo el respaldo del mundo para sacar adelante el partido contra el Real Oviedo. Miguel Concepción, presidente de la entidad, lanza en DIARIO DE AVISOS un mensaje de unidad y reclama apoyo para derrotar al cuadro asturiano. Cuando acabe la temporada, asegura el empresario palmero, será el momento de dar explicaciones de lo que ha pasado.

-¿Cómo afronta el vital partido del próximo domingo?

“Yo estoy seguro de que el entrenador lo habrá preparado a conciencia. Los jugadores están comprometidos y lo van a dar todo. Si el equipo rival sale con una intensidad de uno, nosotros tenemos que salir con una intensidad de tres. Si salimos convencidos, estoy seguro de que el partido lo vamos a sacar adelante y lo vamos a ganar. En este partido no queda otra que ganar, sí o sí. El equipo está respondiendo a la confianza que le estamos mostrando. Ellos van a dar un paso adelante”.

-¿Ha tenido la oportunidad de pulsar los ánimos que tiene la plantilla, de dialogar con el entrenador o con los capitanes?

“Me he reunido esta semana con el entrenador y con el director deportivo. Me comentaron lo que tienen preparado para afrontar el partido. Yo creo que si estamos unidos, no vamos a defraudar. Si apoyamos, el equipo sacará esto adelante”.

-¿Qué opina de la iniciativa que han organizado dos peñas del club que quieren protestar contra la gestión de su consejo de administración solo una hora antes del partido?

“En este tramo final lo que toca es unirnos todos y remar en la misma dirección. Ahora mismo tenemos que pensar todos en el partido del domingo. Una vez acabe este partido y cuando se consiga el objetivo, habrá que estar en los medios de comunicación para explicarle a la gente qué ha pasado esta temporada para estar en esta situación. Yo pido que unamos esfuerzos para apoyar al equipo y sacar este partido adelante. Respeto la opinión de cada uno, pero creo que es un tema muy delicado. Hay que darse cuenta de que se van a manifestar una hora antes del partido y justo al lado de la ventana del vestuario de los jugadores. Eso no nos viene bien y nos resta más de lo que suma. Cuando acabe esta situación, yo soy el primero que daré la cara y explicaré lo que ha pasado esta campaña. Insisto, respeto la libertad que tiene todo el mundo de expresarse, pero esto no suma, más bien resta. En este momento toca animar al equipo, porque luego seremos todos los perjudicados. Por eso yo animo a toda la afición a que apoye. Una vez terminado el partido contra el Zaragoza, abriremos el capítulo de la crítica y de dar explicaciones. Estaremos todos de acuerdo en que lo importante es salir de esta situación.

-¿Qué opina de las declaraciones que ha realizado Carlos Alonso, presidente del Cabildo, estos días en varios medios de comunicación?

“Carlos Alonso tiene su opinión, aunque la de él tiene más resonancia por ser el presidente de una gran institución como el Cabildo de Tenerife. Él ha aclarado que de lo que se trata ahora es de sumar y luego ya se darán las explicaciones oportunas”

-Está todo el mundo con la calculadora en la mano haciendo cuentas. ¿Cuántos puntos cree que va a necesitar su equipo para lograr la permanencia?

“No lo sabemos, pero tenemos que ir a por los nueve puntos. Luego si escapas con menos, pues bien, pero tenemos que ir convencidos a cada partido, a jugarlo como si fuera una final y a lograr los nueve puntos. No creo que nos hagan falta los nueve, pero tenemos que pensar en nosotros únicamente”.