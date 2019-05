Podemos eleva a la Comisión de Garantías la fuga de 15 ‘meripitistas’

El Consejo de Coordinación Autonómico de Podemos Canarias, reunido el pasado miércoles con carácter de urgencia, decidió remitir en los próximos días a la Comisión de Garantías Estatal del partido la fuga de 15 integrantes de las listas al Parlamento de Canarias que tuvo lugar el pasado domingo, horas antes del cierre de presentación de candidaturas. Además, como medida cautelar y hasta que el órgano estatal se pronuncie, les ha comunicado a los señalados la suspensión temporal de militancia. A pesar de la inesperada deserción y el ínfimo margen de reacción que tenía, la secretaria regional de Podemos y candidata a la Presidencia del Gobierno de Canarias, Noemí Santana, logró recomponer las listas a la Cámara autonómica por Tenerife, Gran Canaria y Fuerteventura en apenas dos horas, justo antes de que finalizara el plazo para formalizar las planchas electorales ante la Junta Electoral. Si el plazo hubiese expirado, Santana hubiese quedado fuera de la lucha por la Presidencia.

Se da la circunstancia de que estas personas son militantes y altos cargos de la máxima confianza de la exsecretaria general de la formación morada y diputada electa por la provincia de Las Palmas Meri Pita. Entre otros, destacan los nombres de la actual diputada del Parlamento de Canarias Natividad Arnáiz, la diputada nacional Carmen Valido y la secretaria local de Santa Brígida, Milagrosa Sosa Benítez.

Una de las señaladas, Carmen Valido, que iba como número tres en la plancha electoral por Gran Canaria, declaró ayer a la SER que “queríamos resolverlo en el ámbito interno, ya que tenemos unas elecciones muy importantes, como son las municipales, las cabildicias y las autonómicas, y no habíamos dicho nada porque no queríamos que esto afectara a esta cita”. Al ser cuestionada por si las discrepancias tenían que ver con cómo se había llevado a cabo la campaña electoral por parte de la dirección de Noemí Santana, la diputada señaló que “sí”,

En cuanto al cambio en la lista del excabeza de lista al Parlamento por Fuerteventura Andrés Briansó (seguidor de Meri Pita), que, finalmente, concurrirá en el puesto tres, Valido sostuvo que “no es verdad que no tuviera las cuotas pagadas”. “El hecho es que se cambia por alguien que, en teoría, es de la sociedad civil, y no es alguien de la sociedad civil, sino que es una persona que se había dado de baja de Coalición Canaria el mismo día que se firmó su candidatura”. A modo de conclusión, sobre si esta decisión podría afectar a los resultados en los próximos comicios autonómicos, insulares y locales, Valido enfatizó que “espero que no nos afecte, por eso lo hicimos de manera interna y no queríamos visualizar este enfrentamiento de cara al exterior, pero ha sido la Dirección la que ha tomado esta decisión de filtrarlo, y ellos sabrán lo que hacen”.