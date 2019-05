Varios exjugadores le piden a la plantilla que demuestre tener orgullo

En las últimas horas varios exjugadores blanquiazules han puesto el dedo sobre uno de los problemas que padece el CD Tenerife: la falta de actitud de algunos de sus jugadores, tal y como se pudo comprobar el pasado fin de semana en Elche. “Mírense a la cara, putéense, peléense en el vestuario, demuestren que les duele perder, que esto no es solo trabajo, que es una pasión. Apelen a las grandes citas del Heliodoro”, señaló, por ejemplo, César Gómez, en su cuenta de Twitter.

La del exdefensa central es una de las voces autorizadas para el tinerfeñismo, un sentimiento que ha demostrado siempre. El madrileño aseguró en la mencionada red social estar “decepcionado” con la actitud de los jugadores “ante lo que nos jugamos”. “Apelen a las grandes citas del Heliodoro”, les pidió.

“Si al final del trayecto hubiera que perder la categoría, que nadie les pueda reprochar nada, que hasta el último aliento lo luchemos, pero, cojones, hagan algo. A todos los estamentos del CD Tenerife, demuestren que están vivos”, recalcó el que también fuera jugador de la Roma, entre otros muchos equipos.

Otro ilustre exblanquiazul que no se ha quedado atrás es Pier. El extécnico del Granadilla Egatesa escribió, también en Twitter, lo siguiente: “Faltando cuatro partidos sabía que no era un problema de trabajar tácticamente al equipo. Era un problema de actitud, de entrar al vestuario y poner las cosas claras a todos. No es lo mismo para un futbolista que quiere, que para otros que les da igual lo que pase”.

Por su parte, Luismi Loro, uno de los jugadores que fue decisivo para que el Tenerife saliese del pozo de la Segunda B, apeló al sentimiento de unidad. El excomponente del cuerpo técnico del Villarreal recordó que “muchos sabemos lo que costó devolver al Tenerife al fútbol profesional. Ante esta situación complicada no es momento de reproches, solo cabe la unión, la responsabilidad y el compromiso. Solo dando el cien por cien de cada uno en beneficio del equipo se puede salir de abajo”, expuso el también exjugador blanquiazul.