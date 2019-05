Venezuela late en Santa Cruz

Unas 300 personas se congregaron durante al menos cuatro horas de la tarde de ayer en la santacrucera plaza de España para mostrar su apoyo a los opositores venezolanos Juan Guaidó y Leopoldo López, así como su rechazo al actual mandatario del país hermano, Nicolás Maduro, en una concentración que contó con la presencia del padre de Guaidó, Wilmer, residente en Granadilla de Abona desde hace lustros.

El acto, previsto inicialmente para las cinco de la tarde, se retrasó media hora por problemas de sonido, pero desde su arranque se tradujo en una sucesión de intervenciones en la tribuna de oradores de líderes de la oposición venezolana en las Islas, así como de diversos artistas, entre los cuales destacó sobremanera Oswaldo Rodríguez, un empresario que es sobrino y socio del mítico El Puma, José Luis Rodríguez.

También hicieron acto de presencia la concejal de Ciudadanos en la capital tinerfeña, Evelyn Alonso, y el presidente de Vox en la Isla, Alejandro Gómez. Los organizadores contaron que esperaban también a Efraín Medina (CC) y Antonio Alarcó (PP), pero que finalmente se excusaron.

Visiblemente emocionado y entre aplausos, Wilmer Guaidó se dirigió a los presentes en uno de los momentos álgidos de la concentración para insistir en que “hay que librar la batalla, ya no hay vuelta atrás”. Asimismo, aseguró estar “orgulloso de todos ustedes”, en referencia a los venezolanos que han mostrado su apoyo, desde Tenerife, a la denominada Operación Libertad, sin poder evitar emocionarse en unos días donde, lógicamente, la incertidumbre sobre la suerte de su hijo y de su país son enormes. Wilmer Guaidó contó ayer con el apoyo de su e esposa y su hija en todo momento.

Por su parte, el secretario general de Acción Democrática, Walter Rodríguez López, declaró a DIARIO DE AVISOS que “seguimos desde Tenerife con mucha esperanza esta causa [en relación a la liberación del también opositor, Leopoldo López, y los actos de protesta contra el chavismo acaecidos desde el pasado martes], porque todo se está labrando desde que nuestro presidente encargado [Juan GuaIdó] cogió constitucionalmente la batuta de la Presidencia. Desde entonces no hemos descansado ni descansaremos hasta que saquemos al usurpador”, apostilló. Para Rodríguez no hay duda de que la liberación de López “es un gran éxito para la oposición venezolana como para su familia. Ya está libre aunque esté en una embajada, y no es como dice Cabello, que en unas declaraciones se burlaba preguntándose porqué Guaidó, si era presidente, no indultaba a López. Pero no había que indultarlo, no, lo que hicimos fue rescatarlo”, sostuvo el portavoz de Acción Democrática en las Islas.

Por su parte, el presidente de la Asociación ONG Unión Canario-Venezolana, Agustín Rodríguez, relató a este periódico que “estamos ante un régimen dictatorial que no obedece las reglas democráticas. Cualquier presidente habría presentado ayer [el pasado martes para el lector] su renuncia sin necesidad de marcharse del país, pero no lo hace, porque Maduro y los suyos están anclados al poder. Sabemos que el mando militar está denunciado por narcotráfico, y eso los deja anclados al poder”.

Como ya ocurrió en las concentraciones del pasado martes, la tranquilidad reinó durante todo el acto a pesar del notable rechazo al régimen chavista, y que se tradujo en cánticos contra Nicolás Maduro. A pesar de todo, tanto la Policía Nacional como la Local capitalina establecieron un discreto dispositivo para garantizar la seguridad de los presentes ayer en la plaza de España, que acabaron bailando al son de Pavo Real, improvisado por Oswaldo Rodríguez para deleite de la concurrencia.