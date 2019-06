Ahora le toca hablar a la afición

La mayor parte de las peñas y grupos de animación del CD Tenerife se van a tomar el último partido de liga ante el Real Zaragoza como una protesta por la nefasta temporada que ha llevado a cabo el representativo en la campaña 2018-2019.

Así, y a través de las redes sociales, el Frente Blanquiazul, Zoneros o la Peña César Gómez anuncian una jornada de protesta contra la gestión del presidente Miguel Concepción y de su Consejo de Administración.

Jafet Nonato, presidente de la peña Zoneros, afirma que “lo mejor de esta temporada es que ya acabó. Todos estábamos deseando que este suplicio acabara de una vez por todas. La temporada ha sido muy mala, sufriendo todas las jornadas con un equipo sin alma y a la deriva. Se han dado bandazos tanto en el terreno deportivo como en los despachos. Es una temporada para olvidar cuanto antes”.

El representante de Zoneros cree que Miguel Concepción y su Consejo de Administración deben dar un paso al costado para que entre savia nueva en el CD Tenerife. “Creo que se deben ir. Son ya 13 años, y aunque no todo lo han hecho mal, porque es verdad que en la parcela económica han rebajado la deuda, ya ha pasado su tiempo, deben dar un paso al costado, y permitir que otras personas, con aire nuevo, gestionen el club y den un profundo cambio de timón. Para la próxima temporada hay que tener un proyecto claro y no estar cambiando a lo largo de la temporada de entrenadores y directores deportivos”.

Jafet Nonato se muestra partidario, una vez que el equipo está salvado, de tomar el último partido ante el Real Zaragoza de protesta por todo lo que ha acontecido esta temporada en el representativo. “Hemos querido, a través de las redes sociales, invitar a todos los abonados y aficionados a que muestren su descontento por la gestión que se está realizando en el club. La postura de Zoneros es muy clara: vamos a protestar y mostrar nuestro descontento durante todo el partido por la gestión de Concepción y de su Consejo”.

Más sosegado se mostró el presidente de la Federación de Peñas y Peña Teguestera, Fernando del Castillo, que reconoció que “la temporada ha sido muy mala, porque los jugadores no dieron lo que se esperaba de ellos”.

Sin embargo, no se mostró partidario de que se marche el actual Consejo de Administración, porque “Miguel Concepción ha reiterado por activa y por pasiva que no va abandonar el club hasta que no acabe su mandato. En mi opinión, a lo mejor hay que quitar otras cosas en vez de pedir la cabeza del presidente. Es verdad que ha tenido fallos, pero hay que agradecerle que en su momento el CD Tenerife no haya desaparecido cuando le quedaban 15 días de vida. Creo que lo querrá dejar en Primera División y con la deuda a cero”.

Fernando del Castillo y su peña respetan la movilización que está prevista para el domingo. “Hay libertad de expresión y cada uno que haga lo que crea conveniente”.

Por último, Mercedes Hernández, presidenta de la Peña César Gómez, también confirmó que los suyos acompañarán al Frente Blanquiazul y a Zoneros en la protesta del próximo domingo.