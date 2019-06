Los canarios confían en el reciclaje para cuidar de su entorno

Hoy celebramos el Día Mundial del Medioambiente, una fecha que debe estar marcada en el calendario de todo ciudadano preocupado por hacer posible un presente y futuro sostenible. Este año, la efeméride está dedicada a la problemática de la contaminación del aire y cómo esta afecta a millones de personas en todo el mundo: según los últimos datos, nueve de cada diez personas en todo el mundo están expuestas a niveles de contaminación atmosférica que superan los niveles de seguridad señalados por la Organización Mundial de la Salud.

Ante esta situación, se hace necesario tomar todas las medidas posibles que ayuden a mitigar este problema, para lo que es imprescindible contar con la colaboración de los ciudadanos. En este sentido, la separación de residuos para su posterior reciclaje se presenta como uno de los gestos más sencillos con el que todos podemos contribuir en el cuidado de nuestro entorno, ayudando activamente a contrarrestar la contaminación del aire. Así, Ecoembes, la organización medioambiental sin ánimo de lucro que coordina el reciclaje de envases en España y el Gobierno de Canarias, han llevado a la ciudadanía la campaña “Piensa con los pulmones” con el objetivo de hacer reflexionar sobre la importancia que tiene para nuestro entorno el reciclaje de nuestros envases ya que, al separar los envases de plásticos, latas y briks y de papel y cartón para depositarlos en sus correspondientes contenedores (amarillo y azul) se contribuye a mejorar en gran medida la calidad del aire.

De hecho, por cada seis botellas de plástico que se reciclan se contrarresta las emisiones de CO 2 que emite a la atmósfera un coche durante diez minutos. Asimismo, el proceso de fabricación de un envase empleando materiales reciclados reduce considerablemente el consumo de agua y energía, en comparación con la fabricación de uno que se comienza desde cero con materias primas, además de evitar emisiones de CO 2 que ya no van a la atmósfera.

LOS CANARIOS, CONCIENCIADOS CON EL RECICLAJE Y EL MEDIO AMBIENTE

Los canarios están cada vez más comprometidos con el cuidado de su entorno, algo que se ha visto traducido en los datos de reciclaje de envases de 2018. Según los últimos datos de Ecoembes, los canarios reciclaron 83.717 toneladas de envases domésticos, un 7,4% más que el año anterior. Un dato que demuestra que el archipiélago sigue dando pasos hacia una sociedad cada vez más comprometida con la economía circular y el cuidado del medioambiente.

También durante el pasado año, cada canario separó 11 kg de envases en el contenedor amarillo para su posterior reciclaje, lo que supuso un aumento del 15,8% respecto al año anterior, un crecimiento que se encuentra por encima de la media nacional (12,3%). En el caso del contenedor azul, el crecimiento experimentado fue de un 9,7%, gracias a que cada ciudadano separó 13,5 kg de envases de papel y cartón.

“Estos resultados son posibles gracias a un sistema de reciclaje que integra a toda la sociedad canaria: ciudadanos, ayuntamientos, empresas y organizaciones civiles. Todos ellos están muy comprometidos con el cuidado y la conservación de la enorme riqueza natural de esta tierra”, indicaba Alberto Fernández, gerente de Ecoembes en Canarias.