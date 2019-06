Concepción: “Hay que acertar en los fichajes y en el equipo técnico”

En la jornada posterior a que su equipo lograse la permanencia, Miguel Concepción empezó a perfilar el proyecto deportivo de la temporada 2019/2020. Aseguró que para que no se repita una campaña tan nefasta como la que concluirá el próximo domingo hay que minimizar los errores, pero, sobre todo, “hay que trabajar y acertar, acertar en los fichajes y en el equipo técnico”.

El máximo dirigente de la entidad habló en el programa de radio oficial del club, Bota Heliodoro, y reconoció el fracaso de esta campaña: “Todos sabemos que este proyecto se hizo con otros objetivos y debemos reconocer que hemos fracasado en el intento de luchar por los puestos altos. Ahora tenemos que hacer un análisis de dónde se han cometido los errores y empezar a trabajar en el nuevo proyecto. Hay que tratar de cometer los menos errores posibles, para que este club demuestre a su afición que puede luchar para estar con los grandes”.

Miguel Concepción entiende que, una vez pasada esta temporada, “que es para olvidar”, subrayó, “hay que mirar adelante y centrarse en un nuevo objetivo. Hay que ir de salida con ambición y buscar los puestos altos, que son los que permiten dar el salto de categoría”, indicó.

Recordó que ya “hemos saneado las cuentas de la entidad”, por lo que “ahora toca apostar por un proyecto deportivo ambicioso y luchar con los grandes. Tenemos que buscar tener una complicidad con la afición y eso se consigue cuando el equipo tiene una regularidad en el campo”. Pero afirmó con contundencia que “esto no es fácil”, ya que la Segunda División “es una categoría igualada y el que menos se equivoca y el que más acierta es el que se lleva el gato al agua. Estamos convencidos de que nos toca hacer un proyecto ambicioso para darle a la afición la gran alegría de estar en la máxima categoría del fútbol español”, reiteró.

Respecto a la permanencia de su equipo, lograda el martes en Lugo, se alegró de que “por fin” se acabase la pesadilla que “hemos vivido esta temporada”. “No queríamos llegar a la última jornada con esta incertidumbre, por lo que estamos contentos de haber certificado la permanencia. Los dirigentes también sufrimos. Vemos lo mal que lo han pasado los aficionados y hay que intentar que lo de esta temporada no ocurra más”, sentenció.

No se plantea dimitir “Tengo ganas y tengo fuerzas”

Miguel Concepción no abandonará la presidencia del CD Tenerife, por mucho clamor popular que le solicita su dimisión. “Ante las dificultades, me crezco. Hay muchos proyectos en este club, aparte de lo deportivo, aunque este es el principal. Tengo ganas y tengo fuerzas, por lo que voy a seguir dándolo todo por este club. Tantos años de experiencia hace escuela y permite encajar la crítica de la mejor manera”, señaló el emprendedor palmero en el espacio Bota Heliodoro. “Sé la responsabilidad que supone ostentar la presidencia del CD Tenerife. Daré todo para conseguir el objetivo y quiero responder a ese respaldo de los accionistas con trabajo, rigor e ir todos en la misma dirección; soy enormemente respetuoso con la crítica, y me veo con ganas y fuerzas para dar lo máximo por este club”, insistió el presidente, quien también ha pasado una temporada complicada, al ser el centro de las iras de los aficionados. Para este fin de semana se prepara una nueva protesta de los seguidores en su contra.