El aparcamiento del Meridiano será de pago a partir del mes de septiembre

El Centro Comercial Meridiano de Santa Cruz comenzará a cobrar por aparcar a partir del próximo mes de septiembre. De esta forma las 2.000 plazas con las que cuenta el este espacio, distribuidas en tres plantas, serán gratuitas solo durante las dos primeras horas para los clientes y de pago el resto del tiempo. Meridiano informó ayer de que este cambio en la gestión pretende mejorar de manera directa la atención a sus clientes. “A partir de septiembre, el aparcamiento estará regulado y pasará a ser gratuito durante las dos primeras horas para los clientes del centro comercial tinerfeño. Indigo será la empresa que se encargará de la gestión del parking de Meridiano”, según informaban ayer desde la empresa.

El centro comercial detalla que este cambio en la gestión va a suponer “más plazas libres y hacer un uso más fluido del aparcamiento”, de forma que, afirma, “se reducirán los tiempos de espera para entrar y salir del parking. Es decir, habrá menos colas y, en consecuencia, será mucho más fácil, cómodo y rápido aparcar en Meridiano”. Insisten desde el centro comercial ubicado en Cabo Llanos en señalar los beneficios para los clientes. “Con esta nueva regulación del aparcamiento de pago, los clientes de Meridiano encontrarán un parking más práctico, agilizándose así la conducción en el interior, en los accesos y alrededores”.

En conjunto, detallan desde Meridiano, todo esto, “repercutirá en un mayor control de la entrada y salida de vehículos y, de esta forma, los clientes de Meridiano podrán disfrutar de una experiencia de compra mucho más positiva y satisfactoria”.

Como novedad, además del pago, la apertura del aparcamiento se extiende a las 24 horas del día, durante todos los días del año, y no cómo hasta ahora que abre a las 9.00 horas y cierra sobre las dos de la madrugada, coincidiendo con el cierre de cines y restaurantes. “Por ese motivo, entre otros beneficios, se ofrecerá la posibilidad de adquirir abonos mensuales para los clientes que vayan a hacer uso habitual del aparcamiento. Dichos abonos serán limitados y estarán a la venta a partir de septiembre en la cabina de control que se ubicará en el planta -1”.

Ayuntamiento

El Consistorio capitalino reconocía ayer que la noticia les ha tomados totalmente por sorpresa, enterándose al mismo tiempo que el resto de los vecinos. El concejal de Servicios Públicos, el socialista José Ángel Martín, dijo que no entendía el proceder del Centro Comercial Meridiano en cuanto a que “tome una decisión de este calado sin comunicarselo al nuevo equipo de gobierno”. “No tenemos -continuó- ninguna comunicación del centro comercial al respecto. Desconocemos si lo comunicó al equipo anterior, y si fue así, muy mal hecho por parte de ese equipo por no trasladarlo a la ciudad”. Martín admitió que desde Urbanismo le comunicaron que algún responsable del mandato anterior llegó a preguntar por este tema pero que no existe ninguna comunicación oficial.

El edil detalló que se ha dirigido tanto a Servicios Públicos como a Urbanismo para ver cómo está ese expediente. “He preguntado si es posible que esa dotación pase de ser gratuita a pagada”. Martín avanzó que, “la próxima semana pediremos una reunión con los responsables de Meridiano en Santa Cruz para que nos expliquen este cambio de política y ver en qué condiciones se está dando”.