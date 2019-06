El Desfile Canino Solidario de Purina y Tu Trébol Hipermercados, un gran éxito

Los desfiles caninos de Purina y Tu Trébol son una esperada tradición que reúne cada año a cientos de familias que disfrutan exhibiendo la belleza y las habilidades de sus fieles amigos. No obstante, detrás de esta singular iniciativa, Purina y Tu Trébol Hipermercados realizan un trabajo de concienciación que promueve la solidaridad, además de sensibilizar sobre el compromiso y la responsabilidad que supone tener un animal de compañía.

Tu Trébol y Purina organizaron ayer en el hipermercado Tu Trébol del Centro Comercial El Mayorazgo, en Santa Cruz de Tenerife, su sexto desfile canino solidario, en el que participaron casi 80 mascotas y en el que la Asociación de Defensa y Protección de Animales de Canarias (Adepac) visibilizó su gran labor en favor del respeto, la dignidad y la igualdad de todos los animales. Además, con el fin de promover la adopción de mascotas, la protectora Adepac participó con un estand en el cual sus voluntarias informaron de los proyectos que se llevan a cabo y ofrecieron sus servicios y las mascotas abandonadas que tiene acogidas en su hogar, una iniciativa que tuvo una gran aceptación.

Todas las mascotas participantes en este desfile compitieron por ser las ganadoras de alguna de las categorías establecidas por la organización, que además de un diploma recibió una tarta con su fotografía. El premio La chispa al perro más gracioso fue para Pumuki. El galardón en la categoría No me mires al can más vergonzoso, fue para el galgo afgano Tena. Mientras el premio El más chulo a la mascota más atrevida y desvergonzada fue para Charlie. El único al perro más original se lo adjudicó Lupita. Mientras que la categoría El rey de la casa al perro más cuidado se lo llevó el pastor del Pirineo Ranna. Por su parte, la categoría Más obediente, al perro más educado, fue para Naoko. Por último, el premio Torbellino al perro más activo y juguetón se lo adjudicó Cira.

La elección de los ganadores correspondió a un jurado compuesto por personal de la Protectora Adepac, el Centro Comercial Tu Trébol y Purina. Aunque todos obtuvieron un premio por participar.

El próximo 28 de julio, Purina y Tu Trébol volverán a realizar su desfile solidario en el Centro Comercial Tu Trébol Adeje. Todos los interesados no deben perder la oportunidad de participar en este encuentro solidario para ayudar a los animales abandonados.

Purina

Desde hace 85 años, Purina se comprometió con pasión para que los animales de compañía puedan tener una vida mejor. Por eso, destina grandes recursos a la investigación y el desarrollo de nuevos productos que garanticen una alimentación más completa y un mayor nivel de bienestar.

En Purina están convencidos de los beneficios que aporta la convivencia con las mascotas. Por eso, impulsa programas de voluntariado interno, crea campañas de concienciación social, desarrolla programas para la integración de las mascotas en la vida laboral y social, y apoya a varias protectoras y asociaciones que, como Tu Trébol, están seguras de que Juntos la vida es mejor.