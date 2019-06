La jurisprudencia impide que un concejal tenga una dedicación parcial al 95%

Octavio Fernández, secretario municipal de Candelaria, en el pleno donde ayer se daba cuenta de las áreas y retribuciones del Gobierno de ese municipio, dio cuenta del articulo 75 de la Ley 7/85 Reguladora de las Bases de Régimen Local, en la que se recoge el régimen de dedicación exclusiva y parcial de los concejales, haciendo hincapié en que nunca pueden ser inferiores al 75%, e insistiendo en que no se puede tener retribución parcial al 90 o 95%, algo que ocurre, sin ir más lejos, en Güímar.

Al terminar la sesión plenaria, detalló la normativa de dedicaciones parciales, básicamente enfocada a ayuntamientos con menos de 1.000 habitantes, donde no puede haber ningún concejal con dedicación exclusiva. Al ser preguntado por la legalidad de lo aprobado en Güímar, con los alcaldes Airam Puerta y Gustavo Pérez cobrando con dedicación parcial del 95%, Octavio Fernández fue rotundo: “Hay jurisprudencia que lo califica como fraude de ley”, refiriéndose en concreto a la sentencia 744/2017 del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en la que se anulaba el acuerdo del Ayuntamiento de Valencina de la Concepción sobre el régimen de dedicación parcial del tercer teniente de alcalde en el 90%.

Marisa Santos, secretaria de Güímar, no obstante, entiende que “en Güímar se puede dar esa dedicación parcial al 95% porque solo hay dos concejales con dedicación exclusiva”, algo que, sin embargo, no se puede dar en Arico, dijo tras la consulta que le hizo su colega Christian Marcelino Repreas, porque allí no caben más de tres ediles con dedicación exclusiva, por su número de habitantes y ya están designados. La exalcaldesa, Luisa Castro, enteradada de la presunta ilegalidad, señaló ayer piensa hablar con la secretaria para denunciar la situación y Airam Puerta, actual alcalde, se mostaba tranquilo: “La secretaria informó favorablemente”, recordando que cabe ese porcentaje porque tienen derecho a siete dedicaciones exclusiva de los nueve concejales y se ha cumplido rebajando a dedicaciones parciales hasta el 72% en cinco casos (36.276,52 euros anuales) y 95% en dos, él y Gustavo Pérez (48.101,48 euros brutos anuales para cada uno).