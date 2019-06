Martín: “Mi marco temporal es de ocho años y Arafo mi único marco geográfico”

Una de las sorpresas electorales en el sur de la Isla se produjo en Arafo con la redición de la mayoría absoluta de la Agrupación Independiente de Arafo, ahora coaligada con Coalición Canaria, no tanto por lograr siete de los trece concejales, sino por hacerlo sin Lemes como candidato y con el primer candidato, Juan Ramón Martín, como único miembro del último gobierno local en la lista electoral.

El no quiere hablar de “limpia” en el partido, sino que “más que no contar con ellos es que se han sumado nuevos compañeros para abrir un nuevo capítulo, sin que nadie de los que estaban se hayan bajado del barco”, comentó.

Martín asumirá la Alcaldía el próximo día 15 con una gran responsabilidad “por el voto de confianza que nos han dado los araferos y araferas”, añadiendo que pese a la mayoría absoluta “ahora nos toca gobernar con consenso y dialogo con todas las fuerzas políticas para responder a la confianza que nos ha dado el pueblo”.

Considera que el tránsito entre el anterior gobierno y su sorprendente lista electoral “ha sido tranquilo”, aunque reconoce que “me costó decidirme a aceptar el reto de encabezar la la lista del partido, tras meditarlo con la familia y los amigos”, avanzado que “lo hecho poniéndome como marco temporal, si así lo quieren los araferos, ocho años y como marco geográfico nada que no sea Arafo”, señala.

Para él tener al exalcalde José Juan Lemes como funcionario del Ayuntamiento “es un honor y una ayuda. No lo veo como un fiscalizador, todo lo contrario, me apoyaré mucho en él”.